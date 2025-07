Rentrée littéraire : Indignez-vous ! réédité, avec Salomé Saqué

Quinze ans après sa première publication, le manifeste Indignez-vous !, signé par Stéphane Hessel, se fraye à nouveau un chemin dans la rentrée littéraire. À partir du 22 août, il fera son grand retour sur les étals des librairies. Cette nouvelle édition, enrichie et actualisée, conserve le format court et accessible qui a fait son succès : 64 pages proposées au prix de 4,90 euros.

Pourquoi le texte reste d’actualité

Dans un communiqué de presse, les éditions Indigène reviennent sur les raisons de cette nouvelle parution : « Quinze ans après, l’extrême droite et le totalitarisme gagnent du terrain, arrivent au pouvoir dans certains pays, et menacent de nouveau l’État de droit. »

Selon eux, « les enjeux soulevés par Indignez-vous ! sont loin d’avoir disparu : la remise en cause des acquis de la Résistance (retraites, Sécurité sociale) ; les médias aux mains de pouvoirs d’argent ; l’écart sans cesse grandissant entre les riches et les pauvres ; les soupçons à l’égard des immigrés ; la planète en danger ; Gaza… ». Pour appuyer le propos et l’ancrer davantage dans l’actualité, les lecteurs et lectrices trouveront une préface signée par la journaliste Salomé Saqué, accompagnée d’une postface mise à jour des éditeurs.

L’histoire d’un succès éditorial inattendu

C’est à l’automne 2009 que Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou, fondateurs des éditions Indigène, proposent à Stéphane Hessel de rédiger un texte sur l’indignation. Ancien résistant, diplomate et dernier témoin vivant de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’homme accepte. Le projet aboutit au printemps 2010 à un court manifeste appelant à « une insurrection pacifique ».

« L’indignation est l’une des composantes essentielles qui font l’humain avec l’engagement qui en est la conséquence », écrit-il. Une formule devenue, au fil des ans, l’un de ses préceptes les plus repris.

Dès sa parution, le 20 octobre 2010, Indignez-vous ! touche un large public. Il est tiré à 8000 exemplaires, et est mis en avant par les librairies indépendantes. Le passage de son auteur dans l’émission « Ce soir ou jamais », le 21 octobre, offre à son livre, et son discours, une couverture médiatique forte qui, à terme, propulse les ventes physiques. Résultat : en quelques mois, le texte dépasse le million d’exemplaires vendus, avant d’être traduit dans plus de quarante langues et diffusé à travers le monde.

Un même combat pour la justice et les droits

Ce texte a inspiré de nombreux mouvement, penseurs et personnalités médiatiques. En Espagne, par exemple, lors des manifestations de mai 2011 , les participants se sont eux-mêmes désignés sous le nom d'« indignés » (indignados), en référence directe au texte de Stéphane Hessel. Les manifestations ont trouvé écho dans plusieurs autres pays, notamment le mouvement Occupy Wall Street.

Salomé Saqué, qui dirige depuis 2021 le pôle économie du média en ligne Blast, où elle traite des enjeux sociaux, économiques et environnementaux, revendique également l’impact de ces mots sur son propre parcours. « Il est peut-être temps de cesser de se demander ce que nous aurions fait à l’époque pour se demander ce que nous voulons faire aujourd’hui. De quel côté nous voulons être. De ceux qui acceptent sans ciller ou de ceux qui refusent l’indifférence », écrit-elle dans la préface.

En 2023, elle se lançait en littérature avec Sois jeune et tais-toi (Payot), enquête sur les conditions de vie et les aspirations de la jeunesse en France. Il totalise aujourd’hui, d’après Edistat, 67.638 ventes. Un an plus tard, dans un contexte politique marqué par la progression des discours de l’extrême droite et les élections législatives provoquées par la dissolution de l’Assemblée nationale, elle signait Résister (Payot), un court essai dans l’esprit d’Indignez-vous !.

À LIRE – Le meilleur roman français de la rentrée littéraire 2025 sera... espagnol ?

Comme Stéphane Hessel, Salomé Saqué a choisi un format accessible pour diffuser ses idées. En 142 pages, dans un livre de petite taille vendu au prix de 5 €, elle appelle à la mobilisation et décrypte les discours et méthodes de l’extrême droite. Les lecteurs et lectrices ont répondu présents : l’ouvrage a séduit 285.627 personnes, toujours selon Edistat.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com