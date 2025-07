Librairie, librairie chérie : des ventes pendant la Foire de Francfort

Les 20 et 21 septembre 2025, au 55 rue de Neuilly, Clichy-la-Garenne (92110) accueillera la nouvelle édition des Journées BD, un rendez-vous pour les amateurs de bande dessinée organisé par l’association Bulles de BD, avec le soutien des commerçants, des entreprises locales et de la mairie. Deux jours de rencontres, dédicaces et animations, réunissant près de trente auteurs et illustrateurs parmi les plus reconnus et prometteurs du neuvième art.