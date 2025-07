Les écrivains à leurs éditeurs : avec l'IA, “nous sommes au bord d’un précipice

Le message est clair. Les signataires demandent aux maisons d'édition de s'engager à ne jamais publier d'ouvrages créés par des machines. Un engagement qui vise en premier lieu les cinq grands groupes du marché : Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster, Hachette Book Group et Macmillan. L’appel s’adresse aussi à l’ensemble des éditeurs américains. En moins de 24 heures, plus de 1100 personnes ont ajouté leur nom à la pétition. Parmi eux, Jodi Picoult, Olivie Blake ou encore Paul Tremblay, tous rejoignant le constat : « Nous nous trouvons au bord d’un précipice. »

Le texte énumère plusieurs revendications. Les auteurs refusent que des livres soient écrits à l’aide d’outils d’IA entraînés sur des œuvres protégées sans leur consentement. Ils alertent sur le remplacement progressif des salariés du secteur par des technologies automatisées. Ils défendent le travail des narrateurs professionnels pour les livres audio.

« Nous fonçons à grande vitesse vers un avenir où nos romans, nos biographies, nos poèmes et nos mémoires — ces témoignages de l’expérience humaine — seront “écrits” par des modèles d’intelligence artificielle, incapables par définition de comprendre ce que signifie être humain. Incapables de ressentir la douleur, la faim ou l’amour », écrivent-ils.

La lettre ne se limite pas aux craintes juridiques. Elle dénonce une menace plus large sur la création littéraire. Le texte ne mâche pas ses mots : « Les écrits produits par l'IA ont l'air médiocres parce qu'ils le sont. Ils semblent simplistes parce qu'il est simpliste de les générer. C'est tout l'enjeu. » Le message insiste aussi sur un point essentiel : l’intelligence artificielle peut rendre de grands services, mais elle n’a rien à faire dans le remplacement des artistes.

« L’intelligence artificielle peut donner l’illusion de saisir notre humanité, mais la vérité est qu’il n’y a que l’être humain qui puisse véritablement parler à un autre être humain et le comprendre. Chaque fois qu’une requête est adressée à une IA, la réponse qu’elle génère repose en partie sur la synthèse d’œuvres que nous, signataires de cette lettre, avons patiemment élaborées au cours de nos carrières », précisent les signataires.

Les actions en justice contre les géants de la tech se multiplient depuis plusieurs mois. Ta-Nehisi Coates, Michael Chabon, Junot Díaz ou encore Sarah Silverman ont engagé des procédures pour défendre leurs droits. Des décisions commencent à tomber.

Cette semaine, deux juges fédéraux ont tranché en faveur des entreprises Anthropic AI et Meta. Ces groupes pourront utiliser des œuvres protégées dans l’entraînement de leurs modèles, à condition d’avoir acquis les textes de façon légale. Or, soulignent les auteurs, « [c]es œuvres ont été exploitées sans notre consentement, sans rémunération, sans même la simple courtoisie d’une reconnaissance ».

Ces jugements font réagir les auteurs. Rioghnach Robinson, connue sous le pseudonyme Riley Redgate, fait partie des initiateurs de la lettre ouverte. L’autrice de romans pour adolescents alerte sur l’urgence de la situation. Les maisons d’édition jouent un rôle clé dans la protection des écrivains. Leur silence risquerait d’ouvrir la voie à la disparition progressive des créateurs.

Dans nos écrits, nous avons puisé dans nos vies : la perte de nos parents, la naissance de nos enfants, chaque amour vécu ou rêvé. Nous avons raconté les récits de l’héroïsme et de la noirceur humaine. Ces récits nous ont été dérobés pour nourrir l’apprentissage de machines qui, si la cupidité capitaliste la plus aveugle l’emporte, pourraient bientôt générer les ouvrages qui peuplent nos librairies. Est-ce cela, l’objectif ultime ? Nous effacer entièrement de l’équation, pour que ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide capitaliste puissent tirer encore davantage de profits de notre travail ? Au lieu de rémunérer les auteurs en leur versant une modeste part des revenus générés par leurs œuvres, il s’agirait de rémunérer quelqu’un d’autre pour une technologie bâtie sur notre travail spolié.

En outre, les inquiétudes dépassent la question du droit d’auteur. Depuis plusieurs années, des faux livres générés par IA circulent sur les grandes plateformes. Ces ouvrages usurpent l’identité d’auteurs connus. Une autre menace pointe du côté du livre audio. L’enregistrement de ses propres textes représente souvent un complément de revenu pour les écrivains. L’automatisation de la narration fragilise aussi le métier de comédien. Audible, leader du secteur, a récemment annoncé son intention d’élargir son offre de narration et de traduction par IA.

Bob Carrigan, PDG d’Audible, affiche son enthousiasme. L’entreprise veut démocratiser l’accès aux livres audio et rendre chaque ouvrage disponible dans toutes les langues. Un projet ambitieux, présenté comme une opportunité pour les créateurs. Les auteurs, eux, restent prudents.

Certains éditeurs commencent à intégrer des clauses dans les contrats pour limiter l'utilisation des textes dans les bases d’entraînement d’IA. Une première étape. Les signataires de la lettre attendent davantage. Les craintes persistent. La généralisation d’ouvrages générés par IA pourrait noyer les librairies et les plateformes. Les postes éditoriaux risquent aussi de disparaître.

« Les promoteurs de l’intelligence artificielle ont donc dérobé notre œuvre. Mais ils ont également trahi le travail des éditeurs, des correcteurs, des attachés de presse, de tous ceux qui, par leur labeur et leur dévouement, ont accompagné, soigné et porté les livres que nous avons écrits. Leurs emplois aussi sont menacés. Ce qui signifie que l’édition de livres, en tant qu’art collaboratif — façonné à chaque étape par la sensibilité et l’expertise humaine — est elle-même en péril », affirment-ils et elles d'une seule voix.

Et de poursuivre : « Et, pour ajouter l’insulte à l’injure, l’usage massif de l’intelligence artificielle engendre des effets environnementaux désastreux, notamment une consommation colossale d’énergie et d’eau potable. Quelle sera la suite ? Nous attendons de nos éditeurs qu’ils se tiennent à nos côtés. Qu’ils s’engagent solennellement à ne jamais publier d’ouvrages créés par des machines. Qu’ils s’engagent à ne pas remplacer leur personnel humain par des outils d’intelligence artificielle, ni à vider leurs fonctions de leur substance en les réduisant à la simple surveillance de ces outils. »

Ils présentent ensuite une série de revendications, simples et lucides, adressées aux éditeurs :

Nous demandons aux éditeurs de prendre les engagements suivants :

• Nous ne publierons ni ouvertement ni secrètement d’ouvrages rédigés à l’aide des outils d’intelligence artificielle reposant sur le pillage du travail des auteurs.

• Nous ne créerons pas d’« auteurs fictifs » pour promouvoir des livres générés par l’IA, ni n’autoriserons des auteurs humains à recourir à des pseudonymes pour dissimuler la nature artificielle de leurs ouvrages, bâtis sur le vol des œuvres existantes.

• Nous n’utiliserons pas d’IA nourrie par le travail dérobé aux artistes pour concevoir la moindre partie des livres que nous publierons.

• Nous ne remplacerons aucun de nos employés, même partiellement, par des outils d’intelligence artificielle.

• Nous ne créerons pas de nouveaux postes dédiés à la supervision de productions littéraires ou artistiques générées par l’IA exploitant les œuvres volées.

• Nous ne réécrirons pas les fiches de poste de nos collaborateurs actuels pour les transformer en simples surveillants des productions de ces technologies. À titre d’exemple : les correcteurs continueront d’exercer leur métier de correction, et non de contrôler ou corriger le « travail » d’une IA.

• En toute circonstance, nous ne ferons appel qu’à des comédiens humains pour la narration des livres audio, et non à des voix générées par des technologies fondées sur le vol des voix humaines.

« En tant qu’auteurs, nous veillerons à ce que ces principes soient autant que possible intégrés à nos futurs contrats avec les éditeurs. Nous appelons les maisons d’édition à se positionner publiquement aux côtés de leurs auteurs, contre le vol de nos œuvres et contre la production dégradée de l’intelligence artificielle qui prospère sur ce pillage. Cette lutte ne concerne pas uniquement celles et ceux qui publient aujourd’hui », poursuit le courrier.

Avant de conclure : « Que nous puissions continuer à publier ou non, il est de notre responsabilité de défendre la place des jeunes écrivains qui affinent leur art, dans l’espoir de partager un jour leurs œuvres — et d’en être justement rémunérés. Nous aurons besoin de leurs voix, comme nous avons toujours eu besoin des voix des artistes. Nous comptons sur vous pour être les gardiens de l’avenir de nos créations et de celles des générations futures. Nous attendons votre réponse. »

Seul le groupe Simon & Schuster a réagi officiellement. Il affirme prendre la situation très au sérieux. La défense des droits de ses auteurs reste, selon elle, une priorité. Les autres groupes sollicités n’ont pas donné suite. Les récents procès ayant donné raison, pour l'heure, aux géants de la tech, l'industrie toute entière est mise à mal.

Certes, l’Association of American Publishers a déclaré en 2024 que l'utilisation d'œuvres protégées pour entraîner des IA sans consentement ni rémunération constitue une violation directe du copyright. Mais dans les faits, les éditeurs qui en sont membres ont des usages qui divergent souvent des discours officiellement portés.

Tout le monde exige que les entreprises d'IA reconnaissent les œuvres protégées comme exclues par défaut de leurs bases d’entraînement. HarperCollins a d’ailleurs signé en 2024 un accord pilote avec une startup d'IA prévoyant une rémunération de 5 000 $ par titre utilisé dans l’entraînement, à répartir entre l’auteur et l’éditeur. Le débat ne fait que commencer.

