Les secrets d’enfance laissent des traces pour la vie

Le Palmier est le récit authentique d’une héroïne confrontée dès l’enfance, comme l’autrice elle-même, à la beauté sauvage de la nature et à la violence des hommes. À la fois roman d’apprentissage, chronique familiale et fiction nourrie d’autobiographie, ce texte délicatement fragmenté, qui évoque par instants un imagier, se déploie comme une enquête sensible et poétique sur les territoires de l’enfance, les ressources de l’imaginaire et le cheminement vers l’écriture.

Mot de l'autrice

Au commencement, il y a l’image d’un palmier dévoré par le charançon. Ça se passe il y a quatre ans, en Provence, à la fin de l’été, dans le merveilleux jardin de ma maison d’enfance peuplé de grands arbres et de plantes à parfum. Cette vision troublante, presque une apparition, rouvre brusquement une séquence de mon enfance, de sa beauté qui n’exclut pas l’effroi. Toute image est archive. Toute image est un récit arrêté. J’ai cherché le récit sous l’image.

Dans le roman, on voit d’abord une petite fille, Vive, face à un palmier mort. La scène est une énigme. J’ai écrit un roman-enquête, à hauteur d’enfant. Je l’ai construit comme un imagier, un puzzle, dont les fragments épars prendraient sens à mesure qu’ils s’assemblent au fil de la lecture : 41 chapitres articulent entre elles les découvertes successives de l’enfant que le réel questionne, et façonnent le récit.

C’est une expérience formelle singulière dans mon parcours. Il y a quelque chose de la chimie des odeurs dans ce parti pris, l’écriture dissèque les éléments constituant le réel comme on isole les composantes d’une molécule olfactive pour la comprendre, la reproduire, la sublimer, voire créer des odeurs inédites.

Vive tente de décrypter les mystères qui l’entourent en s’appuyant sur un imaginaire nourri par une nature solaire, les extraordinaires voyages de son père, et l’univers si particulier des odeurs auxquelles il l’initie. Elle a des alliés, et parmi eux une mère, un jardinier, une chienne, un oncle artificier. Elle compte aussi sur ces mots nouveaux qu’elle consigne obstinément dans un cahier pour inventorier, sonder, nommer un monde qui se dérobe et déchiffrer le sens caché des choses. Débusquer les fantômes. Faire provision de beauté. C’est le chemin qui, sans doute, m’a conduite à l’écriture.

Le palmier est une plongée archéologique dans mon histoire intime. Je croyais connaître l’issue de l’enquête mais l’écriture m’a déroutée et a déplacé mon regard. Défroissant chaque pli de l’archive, elle m’a révélé sa signification véritable.

Valentine Goby est l’autrice de nombreux romans édités chez Actes Sud, notamment Kinderzimmer (2013), un livre avec lequel elle a obtenu treize prix littéraires dont celui des Libraires, mais aussi Un paquebot dans les arbres (2016), Murène (2019) et L’Île haute, en 2022. Elle publie Le palmier, son quinzième roman, en 2025.

Parution le 20 août 2025.



