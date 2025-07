Des bureaux de Xavier Niel à un monastère

Des open spaces de Xavier Niel aux arcanes du ministère de l’Intérieur, en passant par les chants grégoriens de l’abbaye de Solesmes, l’auteur esquisse la cartographie trouble d’une société en perte de repères. La Tentation artificielle est aussi un roman de l’intime : celui d’un homme en fuite, hanté par la figure du diable et persuadé de déceler, dans le langage algorithmique, un nouveau lien avec le sacré, dans un monde où Dieu semble avoir déserté.

Mot de l'auteur

Pour un deuxième roman, il m’a semblé n’y avoir que deux possibilités. Soit on insiste, soit on fuit. J’ai décidé d’insister. Ce n’est pas moi qui choisis le sujet d’un livre ; il me choisit, à un moment donné. Et je sais que c’est ça. La folie de notre époque, de mon époque, m’obsède ; c’est un monstre qui appelle la fiction, qui exige du livre qu’il en rende compte, qu’il la recense. Cecil B. DeMille disait : “Donnez-moi une ligne de la Bible, j’en ferai un film de quatre heures.”

Plus besoin de Bible : quand je déroule le fil de la modernité, parce qu’il est question de ça ici, de dérouler, je pense souvent à lui en me disant qu’un seul titre du journal ferait un bon point de départ romanesque. Si la fiction n’a pas le vent en poupe, c’est peut-être parce que le monde qui nous entoure est peu croyable, mais ce n’est pas pour autant que je délaisse l’incroyable. D’après une histoire fausse me paraît bien plus excitant que d’après une histoire vraie, et bien plus vrai aussi.

De toute façon, dans un livre, tout doit être faux et vrai, sinon ce n’est pas juste. Oui, quel bel oxymore que celui de science-fiction. Le Roman de Jeanne et Nathan prenait comme point de départ la transformation de notre société de consommation en une société d’addiction. Dans La Tentation artificielle, j’ai tâché d’aller plus loin dans l’analyse des mutations à l’œuvre à notre époque. Plus précisément celle de l’organique vers l’artificiel et donc du sacré vers le profane.

Les aventures de Jérémie tentent de raconter le cheminement d’un homme, développeur d’algorithmes, doté des pleins pouvoirs que lui confère sa technologie, et qui, découvrant que la place de Dieu est vacante et que la Création est bien insatisfaisante, décide de créer par lui-même un remplaçant digne de ce nom. Il fait alors advenir notre avenir tout tracé, ce couple diabolique : homme et machine à la fois, véritable super-héros des temps modernes.

Les éditions Actes Sud nous en proposent les premières pages en avant-première :

Clément Camar-Mercier est romancier, dramaturge et traducteur. Spécialiste du théâtre élisabéthain et plus spécifiquement de William Shakespeare, dont il traduit l’œuvre intégrale, il collabore avec de nombreux metteurs en scène. Il est l’auteur de deux romans parus chez Actes Sud : Le Roman de Jeanne et Nathan (2023, prix Transfuge du premier roman) et La Tentation artificielle (2025).

Parution le 20 août 2025.





Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com