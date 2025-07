Relation épistolaire : et si les robots écrivaient des lettres à votre place ?

C’est dans un hangar discret, sous le soleil de l’Arizona, que s’agitent des centaines de bras mécaniques. Mais leur mission n’a rien à voir avec l’assemblage automobile ou la logistique. Ici, les robots tiennent… des stylos à bille.

Toute la journée, ils tracent des lettres et des mots sur du vrai papier. Et pour éviter d’être démasquées, ces machines sont programmées pour imiter au mieux l’écriture humaine, avec ses défauts. Les mots ne sont jamais parfaitement alignés, les espaces entre les mots qui divergent, et les marges sont imparfaites.

Derrière cette idée insolite se cache une start-up américaine : la société Handwrytten. Elle a été fondée en 2014 par David Wachs, un ancien entrepreneur de la Tech. Pour le storytelling, ce dernier se disait lassé des remerciements électroniques, et voulait adresser un message plus personnel à ses collaborateurs, sans y passer trop de temps. C’est ainsi qu’est né le concept. Une dizaine d’années plus tard, l’entreprise emploie 55 personnes, et 185 robots scribes.

Copier l’imperfection humaine

Pour envoyer un message papier à un interlocuteur, le client peut fournir lui-même son propre texte, ou le générer avec l’intelligence artificielle générative. Vient ensuite l’étape de la calligraphie. Le principal intéressé choisit un style d’écriture parmi la trentaine d’options, allant de « Slanty Steve » à « Enthusiastic Erin ». Et il ne reste plus qu’à laisser la magie opérer.

« La plupart des gens n’y voient que du feu », assure David Wachs dans une interview donnée à Businessinsider. De quoi tromper son destinataire pour mieux le flatter. Et les entreprises ont compris que l’envoi d’un message papier faisait son petit effet, alors elles ont capitalisé dessus.

Les entreprises flairent la bonne affaire

Qu’il s’agisse de remercier un client, de relancer un prospect ou de nouer un premier contact, les lettres manuscrites séduisent plus qu’un message LinkedIn ou un mail électronique. C’est un atout redoutable qu’utilisent ces entreprises pour soigner leur approche marketing, personnaliser leurs messages, et, à terme, décrocher un contrat.

Selon les propres données de Handwrytten, les entreprises représentent 70 % de leurs clients. Et la popularité de cette activité ne cesse de grimper : la société affiche une croissance de 30 % sur l’année 2024.

Une perte d’authenticité ?

Mais l’idée n’est pas au goût de tout le monde. Dans les colonnes de Businessinsider, Lizzie Post, arrière-arrière-petite-fille d’Emily Post, femme de lettres américaine, déplore l’absence de sincérité du procédé. « Ce n’est pas l’effort qui compte, c’est l’imperfection, le geste humain », rappelle-t-elle à propos des lettres.

David Wachs, quant à lui, est certain d’une chose : une lettre manuscrite, même copiée par un robot, reste plus humaine qu’un email. « Bien souvent, il ne s’agit pas de choisir entre une vraie lettre et une lettre robotisée, mais entre recevoir une lettre… ou ne rien recevoir du tout.. »

Crédits image : Image d'illustration par delgrosso, CC-By-SA 2.0

