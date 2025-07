Conseils lecture Kobo : quels polars pour les vacances ?

Les libraires Kobo vous proposent d'embarquer dans votre liseuse – la Clara B&W, ici en photo – deux polars pour agrémenter votre été, de lectures à suspens... avec un peu de grand froid en cas de grosses chaleurs...

Plongée sombre et captivante dans les méandres de Los Angeles, Sous les eaux d'Avalon marque le grand retour de Michael Connelly. L’auteur américain déroule ici un polar aux accents mélancoliques, porté par la silhouette inoubliable de Harry Bosch. Ancien flic opiniâtre, désormais marginalisé, le détective s’entête à chercher la vérité, même lorsque celle-ci remonte du fond des eaux.

Tout commence par la découverte d’un cadavre dans le réservoir d’Avalon. Une affaire classée trop vite. Une enquête bâclée. Bosch reprend le dossier, poussé par son instinct et son obsession de justice. L’atmosphère moite des collines californiennes imprègne chaque page. L’enquête avance à tâtons. Le passé remonte. Les mensonges éclatent. L’écriture de Connelly cisèle les dialogues, joue avec les silences, donne à la ville des allures de personnage à part entière.

À travers ce nouveau roman, l’auteur poursuit son exploration des zones grises du système judiciaire. Le lecteur suit Bosch entre fidélité aux victimes et solitude du justicier vieillissant. Rien d’héroïque ici. Juste l’entêtement d’un homme face aux failles du monde.

L'avis des libraires Kobo : Sans artifice, Connelly maîtrise l’art du suspense et du détail. Sous les eaux d’Avalon prolonge l’univers sombre et fascinant de la série Bosch avec une précision glaçante. Une lecture fluide. Une enquête qui laisse sa marque longtemps après la dernière page. (traduction de Robert Pépin)

Dans Norferville, Franck Thilliez délaisse un instant ses intrigues technologiques pour plonger dans un huis clos dérangeant, au cœur d’un village oublié des cartes. Loin des grandes métropoles, l’auteur installe son décor dans une bourgade où l’humidité suinte des murs et où les secrets pourrissent sous la surface.

Un journaliste débarque à Norferville. Sa mission semble anodine. Un simple fait divers à couvrir. Pourtant, rien ne colle. Les habitants murmurent plus qu’ils ne parlent. Les regards évitent les questions. Chaque ruelle dissimule un morceau de vérité. L’ambiance se tend. La paranoïa s’installe. Thilliez déroule son intrigue comme un piège qui se referme lentement.

L’écriture précise et efficace crée une tension sourde. Les décors prennent vie. La forêt entoure le village comme un mur végétal. Le brouillard efface les contours du réel. Peu à peu, l’enquête vire au cauchemar. Le lecteur avance dans les pas du héros, englué dans un labyrinthe de mensonges.

L'avis des libraires Kobo : Avec Norferville, Franck Thilliez propose un roman court et haletant, taillé pour réveiller les instincts de méfiance. Moins technologique, plus organique. L’auteur confirme son goût pour les ambiances troubles et les vérités impossibles à déterrer sans y laisser des plumes. Une lecture aussi glaçante qu’addictive.

