Les noces infernales de la fille d’Hadès

À vingt ans, ma vie a basculé. J’ai découvert que j’étais Hercule, la fille perdue d’Hadès et de Perséphone.
24/09/2025 à 07:00
J’ai relevé le Défi rituel des Spartes pour prouver ma valeur. Et je me suis retrouvée piégée dans un mariage avec Auguste et Charon : deux époux aussi séduisants que terrifiants, contre qui j’ ai juré vengeance. À présent, en tant que Chtonienne, je suis censée survivre à des combats impitoyables dans une arène de gladiateurs… Pourtant, il n’ existe pas de champ de bataille plus cruel que celui de mon
propre cœur. Je suis liée à des monstres. Mais si, au fond, le véritable monstre… c’était moi ?
Les Éditions Verso nous en offrent les premières pages en avant-première :
Jasmine Mas est une autrice best-seller du New York Times de romantasy. Ses romans ont été traduits dans plus de 20 langues. Elle est diplômée d'Histoire antique gréco-romaine de l' université de Georgetown. Cette ancienne avocate consacre tout son temps libre à inventer des histoires de femmes fortes et de mondes magiques. Elle vit en Floride avec son mari Evan et leur chat baptisé Boo.
Traduit de l’anglais par Fabrice Canepa.
Parution le 24 octobre 2025.
Paru le 24/10/2025
608 pages
Verso
22,90 €
