Chez nous, de Phillip B. Williams, ressuscite l’Amérique oubliée

À travers un récit polyphonique et dense, Williams revisite l’histoire des États-Unis depuis l’esclavage jusqu’à nos jours, en suivant les habitants d’Ours et leurs descendants. Le roman s’ouvre sur la résurrection mystérieuse d’un adolescent noir abattu par la police dans un quartier fictif de Saint-Louis, théâtre d’une révolte latente.

Cet événement surnaturel devient le point d’entrée vers un passé enfoui, celui d’Ours, une enclave fondée par des anciens esclaves affranchis grâce à Sainte, figure mystique et la puissante conjureuse qui guide les siens vers un territoire où ils pourront vivre libres.

Le roman mêle ainsi fiction historique et réalisme magique, centré sur la création, au début des années 1830, de cette communauté isolée de personnes anciennement réduites en esclavage dans les bois au nord de St Louis.

Le récit s’étendra sur quatre décennies, suivant un ensemble riche et varié de personnages — femmes, jumeaux, jeunes hommes, conjureurs… – qui interrogent la nature de la liberté, de l’appartenance, de l’identité et de la mémoire

Entre roman d’initiation, fable sociale et récit fantastique, Chez nous explore la mémoire collective, le poids des blessures héritées et la quête d’identité d’une communauté rendue invisible. Phillip B. Williams, poète reconnu aux États-Unis, signe ici un texte foisonnant où s’entrelacent mythologie, traditions africaines et chronique sociale contemporaine.

Toyt cela l’inscrit dans une veine littéraire qui dialogue avec les œuvres de Toni Morrison ou Colson Whitehead, tout en affirmant une voix singulière. À travers ce roman ambitieux, Williams interroge les liens entre territoire, identité et transmission, dans un style à la fois lyrique et incisif.

Chez nous (lire un extrait) est un roman ambitieux et lyrique, fusionnant histoire et mythe, dépeignant la quête de liberté humaine et communautaire à travers une narration fragmentée et poétique. Mais l’œuvre ne s’ouvre pas comme on allume le ventilateur pour s’aérer : un style dense, immersif… tout cela exige du lectorat une réelle patience.

En revanche, la récompense est entière face à sa portée thématique (mémoire, identité, spiritualité, justice collective) : un ouvrage d’une grande richesse littéraire.

Parution le 21 août.

