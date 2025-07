Journées de l'ABD : des bibliothèques au coeur des transitions

Programme des journées d'étude 2025 de l'ABD

Lundi 22 septembre 2025

Matinée

9h : Accueil café

Au centre de Congrès Impérial à Annecy

9h30 – 10h15 : Allocutions d’ouverture

Allocution d’ouverture par Martial Saddier, Président du Conseil Savoie Mont Blanc, Président du Département de la Haute-Savoie et Myriam Lhuillier, Vice-présidente en charge de la Culture et du Patrimoine du Département de la Haute-Savoie

Allocution du représentant du ministère de la Culture

Ouverture des journées par Christel Belin, directrice de Savoie et Haute-Savoie Biblio, Direction de la lecture publique des Départements de Savoie et de Haute-Savoie, et Marion Druart, directrice de la bibliothèque départementale de Loire-Atlantique, Co-Présidentes de l’ABD

10h15 – 11h15 : Conférence d’ouverture : Territoires : catalyseurs des transitions ?

par Thibault Daudigeos, professeur de management, et Fiona Ottaviani, professeure d’économie, chaire Territoires en Transition, Grenoble École de Management

La chaire Territoires en Transition a pour objectif de produire des connaissances qui permettront d’analyser, imaginer et expérimenter de nouveaux dispositifs pour accompagner les transformations des territoires en faveur de la soutenabilité sociale et environnementale.

11h15 – 12h30 : Table ronde / débat : accompagner les transitions: la bibliothèque, un équipement qui habite les territoires ?

La bibliothèque est le premier équipement culturel de proximité. Comment penser sa place sur les territoires dans un contexte de réinvention de nos mobilités, de transformation démographique, sociale et sociétale, et de transition environnementale ? De la rénovation des bâtiments à la réappropriation des lieux par les habitants, les bibliothèques peuvent agir pour construire ces nouvelles manières d’habiter et vivre leur territoire.

Avec :

● Nicolas Tochon, Responsable de La Bulle, tiers lieu culturel à Annemasse (Haute-Savoie)

● Elisabeth Taudière, Directrice Territoires Pionniers (Calvados)

● Stéphan Desgeorges, Directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de

Haute-Savoie (Haute-Savoie)

Déjeuner : 12h30 – 14h

Après-midi

14h – 16h : le LAB’D fait le tour des nouveautés

16h30 : Départ en autocar pour Chambéry

17h30 – 19h : Visite du centre de lecture publique de Chambéry

Visite du centre de la Direction de la lecture publique de Chambéry, accueil et allocution de Renaud Beretti, Vice-président en charge de la Culture et du Patrimoine du Département de la Savoie

Visite de l’exposition de l’ONAC sur les femmes dans la Résistance aux Archives Départementales de la Savoie

Information importante : l’autocar vous prendra devant le centre des congrès Impérial à Annecy et vous déposera à 650m du centre de la lecture publique de Chambéry. Prévoir une dizaine de minutes de marche, sans dénivelé. Pour les personnes en situation de mobilité réduite et arrivant en voiture, possibilité de se garer devant le centre. Ce dernier et les archives départementales sont voisins. Marche retour (même distance) pour reprendre le car direction Apremont.

Soirée festive en Savoie

À partir de 19h30 : dîner et soirée dansante à la Maison de la Vigne et du Vin à Apremont.

Retour sur Annecy en autocar.

Mardi 23 septembre 2025

Matinée

7h-7h30 – Réveil musculaire : footing, balade ou baignade – Rdv plage de l’Albigny à côté du Centre des Congrès

9h : Accueil café

Au centre de Congrès Impérial à Annecy

9h30 – 12h15 : Tables rondes : retours d’expériences

9h30 – 10h45 – Table ronde au choix

1. Culture du débat d'idées, exercice des droits culturels et fabrique des imaginaires : quelle contribution des bibliothèques à la démocratie et au vivre-ensemble ?

La culture du débat public est aujourd’hui menacée, le monde se polarise et les possibles à imaginer semblent se restreindre. À l’heure où la fiction envahit paradoxalement l’espace du réel, la désinformation tend à la disqualifier. Aussi est-il primordial de réhabiliter la place de la fiction, de la réarticuler à la pensée, et de proposer des outils individuels et collectifs pour préserver, permettre et amplifier une culture du débat d’idées. Comment les bibliothèques peuvent-elles se positionner en fabriques de la tolérance, de la citoyenneté et des imaginaires ?

Avec :

● Malik Diallo, Directeur des bibliothèques municipales et de la bibliothèque des Champs Libres de Rennes

● Arnaud Le Mappian, Directeur des bibliothèques de Montreuil

● Philippe Marcerou, Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche

● Valérie Petit, Responsable du développement culturel, Médiathèque départementale de Seine-et-Marne

2. Climat orageux sur les politiques culturelles : quelles nouvelles formes d’engagement public en faveur du développement culturel et des bibliothèques en 2025 ?

Si les contraintes budgétaires touchent l’ensemble des collectivités et des services publics, les politiques culturelles sont également régulièrement interrogées sur le fond, dans leurs objectifs et les formes de leur intervention. Faire vivre cette compétence partagée dans les territoires ruraux, et en son cœur la lecture publique et les bibliothèques, constitue désormais un nouveau défi, à l’heure où un certain consensus vis-à-vis des politiques de développement culturel pourrait s’effriter par endroits...

Avec :

● Vincent Guillon, Directeur de l'Observatoire des politiques culturelles, Professeur associé à Sciences Po Grenoble

● Laurent Badone, DGS manager des transitions

● Cédric Hardy, Délégué général, Culture-Co

11h – 12h15 – Table ronde au choix

3. Durable, écologique... le livre : un produit vert(-ueux) ?

Qu’entendons-nous par “écologie du livre“ ? Que connaît-on des impacts écologiques du livre ? Nos approches professionnelles actuelles offrent-elles déjà des réponses ?

Nous nous demanderons si le livre peut seulement être écologique et comment les bibliothèques peuvent encore “mieux” répondre aux enjeux de l’écologie du livre. Ce temps d’échanges sera ponctué de la présentation de l’’Association pour l’écologie du livre”, de la notion de décarbonation du livre et de l’édition, de la question du développement des compétences métier sur ces sujets. Il se clôturera par une réalisation en territoire : la présentation d’un festival littéraire prônant les valeurs écologiques.

Cette table ronde nous conduira vers une réflexion sur la notion plurielle d’écologie du livre. Les trois regards proposés nous permettront de franchir un cap entre le souhaitable et le réalisable, entre ce qui constitue nos valeurs écologiques et ce qui peut se concrétiser, dans notre quotidien de bibliothécaire.

Avec :

● Fanny Valembois, formatrice et consultante sur les enjeux énergie-climat pour les organisations culturelles

● Inés Hubert, [dé]formatrice et éditrice indépendante - Association pour l’écologie du livre

● Dominique Favario, Président du festival engagé et éco-responsable “Livres en marche”

4. Territoires en transition écologique : le rôle essentiel des bibliothèques

Certains territoires sont déjà très impactés par les conséquences du changement climatique. Et si les bibliothèques de ses territoires s’emparaient pleinement de leur mission d’information et permettaient aux habitants de mieux connaître leur environnement immédiat afin de participer activement à sa préservation ? De l’organisation de balades naturalistes à la médiation de données scientifiques pointues en passant par le prix “Lire pour agir”, découvrons des bibliothèques actrices de la transition écologique !

Avec :

● Raphaëlle Bats, Co-responsable de l'URFIST de Bordeaux

● Steve Le Briquir, médiateur environnement à la médiathèque de Val d’Isère

● Vanessa Minarro, Documentaliste - chargée des prix littéraires à la Maison de l’environnement (Métropole de Lyon)

5. Des profils de poste aux organisations internes : quelles transitions professionnelles pour les métiers des bibliothèques ?

Chef de services publics et responsabilité sociale, coordinateur d’innovation territoriale, référent développement durable... autant d’intitulés de poste qui n’existaient pas il y a 5 ou 10 ans. Et pourtant, ils font aujourd’hui partie des profils recrutés en bibliothèques, reflets d’une évolution des services rendus. De l’impact sur les organisations des ouvertures continues sans bibliothécaire à celui des nouvelles politiques publiques axées sur les droits culturels, en passant par le renouvellement des compétences attendues, explorons ensemble les réalités professionnelles des bibliothécaires aujourd’hui.

Avec :

● Lucie Daudin, Cheffe du bureau de la Lecture publique du ministère de la Culture

● Raphaële Gilbert, Cheffe du service Etudes et recherche de la BPI

● Nicolas Quereuil, Responsable de la médiathèque de Saint-Genis-Laval

● Christine Chevalier-Boyer, Directrice des études et des stages à l’ENSSIB

Déjeuner : 12h45 – 14h

Après-midi

14h – 15h30 : Ateliers – découvertes (2 ateliers de 45 minutes au choix)

1. Atelier « Boussole » : arpenter des forêts d’informations sur les arbres

Animé par Raphaëlle Bats

Si les arbres sont silencieux, on parle beaucoup d'eux. Recherches scientifiques, décisions juridiques, paroles poétiques ou traces du passé produisent tout un ensemble de voix à écouter pour pouvoir mieux comprendre et choisir notre manière de vivre et d'habiter ce territoire partagé avec les arbres. Mais quelle voie suivre alors dans cette forêt d'informations ? Quels chemins y arpenter pour pouvoir construire des stratégies d'adaptation informées ? L'atelier « Boussole », proposé par l'équipe de recherche ECODOC de l'Université de Bordeaux, propose d'imaginer ensemble la forme, les lieux, les usages d'un outil qui permettra à nos usagers de se repérer dans toute la diversité des informations

existantes.

2. Atelier « Mise en récit des transitions » : fabriquer les imaginaires collectifs au sein des projets de territoire

Animé par Fabienne Beaudu, Directrice du Secrétariat Général à la Ville en transitions, Mairie de Fontenay-sous-Bois

3. Fresque des nouveaux récits – en attente de confirmation

4. Atelier « Un hiver en bibliothèque”

Animé par Fanny Valembois

Comment réduire la consommation de chauffage sans faire fuir les usagers (et les équipes) ? Comment agir sur les consommations d'énergie, quand on n'est pas spécialiste et qu'on ne peut pas faire de travaux ? Cet atelier vous propose de (re)découvrir les ingrédients du confort thermique en bibliothèque.

15h30 – 15h45 : Pause

15h45 – 17h : Conférence de clôture : Inscrire les bibliothèques dans les transitions territoriales

par Raphaël Besson, Directeur de Villes Innovations, chercheur associé à PACTE, docteur en Sciences du territoire, co-fondateur du Laboratoire d'Usages Culture(s) Arts Société (LUCAS)

Par leur capacité à accueillir une diversité de publics, à mailler le territoire national, à transmettre une multiplicité de ressources et de savoirs et à créer des lieux conviviaux de rencontre et ouverts aux imaginaires, les bibliothèques apparaissent comme des lieux idoines pour bâtir une écologie locale et populaire. Si certaines d'entre elles ont enclenché leur transition écologique, il leur reste à se positionner comme des acteurs clés des transitions territoriales, en mesure de participer à la construction de politiques de transition « justes », capables de résoudre localement les équations entre les

exigences socio-économiques, culturelles et environnementales.

Visites culturelles à Annecy

Au choix :

● Visite guidée de la vieille ville d’Annecy par l’Office du Tourisme - 60 personnes (prévoir des chaussures adaptées) - durée 2h

● Visite du centre de la Direction de la lecture publique d’Epagny-Metz-Tessy - départ bus ville du centre-ville - retour en ville (35 minutes aller dont 7 min de marche)

● Visite du Conservatoire d’Art et d’Histoire et bibliothèque du Grand Séminaire - Annecy – 20 personnes (par montée du château, 30 minutes de marche depuis l’Impérial)

Soirée libre

Verre de l’amitié offert par l’ABD au Chardon d’Écosse dans la vieille ville d’Annecy, avec possibilité de restauration (à la charge de chaque participant).

Mercredi 24 septembre 2025

Matinée : temps associatif

9h : Accueil café

Au Conseil départemental de la Haute-Savoie à Annecy

9h30 – 10h30 : Réunion en plénière des groupes de travail ABD

Temps ouvert à toutes et tous, que vous soyez membres d’un groupe ou simplement curieux·ses d’en apprendre plus.

10h30 – 10h45 : Pause

10h45 – 12h : Assemblée générale de l’ABD

Le programme complet est également disponible ci-dessous.

Photographie : animation lors de la Nuit de la Lecture, en janvier 2025, à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine, à Toulouse (illustration, charlotte HENARD, CC BY-SA 2.0)

