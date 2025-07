Mémoires de Cortés, portrait d'un conquistador par son fils, sans retenue

Dans Mémoires de Cortés, Christian Duverger propose un exercice délicat : faire parler le célèbre conquistador en son propre nom. Le résultat, sous forme d’une longue lettre fictive à son fils métis Martín, oscille entre chronique familiale, justification historique et confession biaisée. Le texte prend la forme d’un monologue érudit et nostalgique où Cortés se rêve en héros des deux mondes, mais révèle malgré lui ses contradictions.

Dès les premières pages, l’auteur déploie une langue élégante et maîtrisée, imprégnée de culture classique. Cortés y narre son enfance castillane avec le soin d’un mémorialiste soucieux de sa postérité : éducation raffinée, fascination pour les étoiles, héritage familial glorifié.

La conquête du Mexique, pourtant cœur historique du personnage, n’apparaît ici que comme horizon lointain. Ce choix littéraire, assumé, recentre le récit sur l’intime et l’héritage familial plus que sur l’Histoire collective.

Là où le texte séduit, c’est dans sa capacité à reconstituer le contexte d’une époque : les luttes de pouvoir entre nobles castillans, les tensions entre l’Église, la Couronne et les colons, les rivalités insulaires. Duverger y excelle, nourrissant la fiction d’une érudition précise. Pourtant, cette richesse documentaire se double d’une construction narrative très univoque : tout ici est raconté depuis le point de vue d’un Cortés subtilement idéalisé.

Car derrière les apparences d’introspection se glisse une rhétorique bien huilée, où le conquérant dresse son propre panégyrique. Les passages où Cortés évoque la « pacification » des territoires caribéens, obtenue par la ruse plus que par le sang, sonnent comme autant d’excuses diplomatiques, gommant la brutalité de la colonisation.

De même, son attachement aux cultures indigènes, notamment à travers le personnage de Marina, sa compagne, reste teinté de condescendance. Loin d’une remise en question, l’auteur fictif se complaît dans l’idée d’un métissage harmonieux, soigneusement édulcoré.

Duverger connaît son sujet et maîtrise la langue avec talent. Mais cette reconstitution subjective manque par instants de la distance critique qu’exigerait un tel personnage. Mémoires de Cortés captive par sa construction et son érudition, mais laisse dans son sillage l’étrange impression d’un plaidoyer plus que d’une véritable remise à nu.

Et qui fut Hernán Cortés ?

Hernán Cortés (1485-1547) est l’une des figures les plus controversées de l’histoire. Né à Medellín, en Estrémadure, au sein de la petite noblesse espagnole, il interrompt des études de droit à Salamanque pour rejoindre les Amériques en 1504.

Après avoir participé à la conquête de Cuba aux côtés de Diego Velázquez, il prend en 1519 la tête d'une expédition vers le Mexique, malgré l'opposition du gouverneur. Avec quelques centaines d'hommes et grâce à des alliances locales, notamment avec les Tlaxcaltèques, il s'attaque à l'Empire aztèque, dirigé par Moctezuma II. Son interprète et conseillère indigène, La Malinche, joue un rôle crucial dans les négociations.

Arrivé à Tenochtitlan, capitale aztèque, il profite des divisions internes et de la supériorité technologique européenne. Après la fuite dramatique de la Noche Triste en 1520, il revient assiéger la ville. En août 1521, Tenochtitlan tombe, marquant la fin de l’Empire aztèque et le début de la domination espagnole en Nouvelle-Espagne. Cortés devient gouverneur, fonde Mexico et organise la colonisation.

Mais ses ambitions politiques déplaisent à la Couronne. Rentré en Espagne en 1528 pour défendre sa position, il conserve son prestige mais perd tout pouvoir réel. Malgré plusieurs tentatives pour retrouver un rôle politique ou militaire majeur, Cortés vit ses dernières années dans une relative disgrâce. Il meurt en 1547 à Castilleja de la Cuesta, près de Séville.

Hernán Cortés reste une figure controversée : célébré par certains comme un conquérant audacieux et un bâtisseur d'empire, il est également critiqué pour les violences, les massacres et la destruction des civilisations indigènes qu'il a orchestrés. Son rôle dans l'histoire, emblématique des conquêtes espagnoles du XVIᵉ siècle, a profondément marqué le destin du continent américain.

Parution le 13 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

