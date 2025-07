Quand la parfumerie s'inspire des livres

L’histoire de la parfumerie occidentale se mêle très tôt à celle des textes. Déjà, dans l’Antiquité, les parfums s’inscrivent dans les récits religieux, les chants rituels, les épopées. L’Odyssée évoque les onguents et les huiles odorantes, signes de civilisation autant que de sacré. Au Moyen Âge, les manuscrits décrivent les effluves liés aux herbes médicinales et aux encens. Les livres, alors, transportent tout autant des connaissances que des atmosphères olfactives. Novellista, en exclusivité chez Notino, peut illustrer une nouvelle déclinaison moderne d'une histoire riche d'inspirations partagées entre littérature et fragrances : les parfums de la marque ont été créés en s’inspirant des récits, des thèmes, des lieux et des ambiances des grandes œuvres de la littérature.

À partir du XVIIIe siècle, l’émergence du roman moderne offre un terrain propice aux descriptions sensorielles. Les odeurs, souvent associées au désir, à la mémoire, à l’indicible, deviennent un motif littéraire à part entière. Dans La Chartreuse de Parme de Stendhal, dans les pages de Marcel Proust ou chez Colette, les fragrances évoquées traduisent toujours plus que des objets. Elles structurent des souvenirs, des attachements, des ruptures.

La parfumerie moderne, telle qu’elle émerge avec les maisons comme Guerlain ou Houbigant, capte ces influences. Les créateurs s’inspirent de figures littéraires ou de récits pour concevoir des univers entiers autour d’un flacon. Le nom d’un parfum évoque souvent un livre imaginaire, un lieu de fiction, une héroïne romanesque. Le langage même du parfum – accord, note de tête, cœur, fond – n’est pas sans analogie avec l’écriture.

Dans ce contexte, certains écrivains deviennent eux-mêmes des références ou des sources d’inspiration explicite. Des parfumeurs contemporains puisent dans les bibliothèques autant que dans les laboratoires. Cette porosité s’accentue au fil des décennies, jusqu’à faire du parfum un prolongement olfactif de l’imaginaire littéraire.

Frédéric Malle et l’influence proustienne

Impossible d’évoquer ce dialogue sans mentionner le rôle de Frédéric Malle. Fondateur de la maison Éditions de Parfums, il défend depuis plus de vingt ans une approche quasi éditoriale de la parfumerie. Chaque fragrance qu’il publie (le terme n’est pas anodin) porte la signature d’un « auteur-parfumeur », à la manière d’un écrivain. Dans ses entretiens et ses préfaces de collection, il revendique l’influence de la littérature française, en particulier celle de Marcel Proust.

Le lien entre la Recherche et le parfum ne se limite pas à la célèbre madeleine. L'œuvre entière de Proust regorge d’évocations olfactives. Frédéric Malle, dans plusieurs interviews, évoque la capacité unique du romancier à traduire des impressions diffuses en mots précis. Le parfum Portrait of a Lady, créé par Dominique Ropion pour Malle, puise dans cette esthétique. Rose, patchouli, encens : un accord riche, narratif, presque baroque. La figure féminine évoquée rappelle les héroïnes proustiennes – à la fois présentes et insaisissables.

Cette conception du parfum comme récit trouve aussi un écho dans les choix de design de la maison : typographie sobre, flacons identiques, notices explicatives. Une approche qui rapproche la parfumerie du livre d’auteur.

Des maisons inspirées par les écrivains

Plusieurs marques font explicitement référence à des auteurs ou à des œuvres. La maison Histoires de Parfums propose une collection baptisée tout simplement par les dates de naissance de figures majeures : 1828 pour Jules Verne, 1831 pour Victor Hugo, 1740 pour le marquis de Sade. Chaque fragrance traduit une interprétation subjective de leur univers.

Le 1740, par exemple, associe cuir, davana, et ciste labdanum. Une composition sombre, presque provocante, censée incarner l’esprit transgressif du Divin Marquis. La démarche consiste ici non pas à illustrer un texte, mais à en traduire l’atmosphère, à faire sentir une idée, une énergie.

D’autres maisons, comme Parfums de Rosine, rendent hommage à Colette. Sa passion pour les jardins, son sens de la sensualité discrète, son attention aux gestes ordinaires ont inspiré plusieurs créations florales, comme Rose Praline ou Rose d’Été. La mémoire olfactive se fait ici écho de la mémoire littéraire.

Plus récemment, des marques indépendantes explorent ce lien de manière plus expérimentale. Le label britannique Penhaligon’s a ainsi conçu une collection Portraits, dans laquelle chaque parfum représente un personnage fictif, accompagné d’un récit, d’un visuel et d’un style narratif. Une forme de roman-feuilleton olfactif.

Quand les écrivains s’emparent des odeurs

Le dialogue ne va pas que dans un sens. Plusieurs auteurs contemporains intègrent les parfums comme éléments essentiels de leur écriture. Jean-Baptiste Del Amo, dans Le Fils de l’homme, accorde une place centrale aux odeurs du corps, de la forêt, des saisons. Loin de la parfumerie de luxe, il évoque les senteurs âpres, animales, presque brutales, qui accompagnent les passages de l’enfance à l’âge adulte.

Delphine de Vigan, dans D’après une histoire vraie, joue avec les parfums comme indices dans une intrigue troublante. Les fragrances portées par les personnages traduisent des intentions, des mensonges, des glissements identitaires. L’olfactif devient ici un marqueur de la fiction elle-même.

Dans une veine plus intime, Leïla Slimani explore à plusieurs reprises l’univers des cosmétiques et des odeurs familières. L’odeur d’un drap, d’un cou, d’une crème solaire, d’un shampoing : autant de signes discrets qui ancrent ses récits dans un réel sensible, sensoriel, incarné.

Cette attention à l’olfactif se retrouve dans la jeune génération d’écrivains. Victor Jestin, dans La Chaleur, construit tout un réseau sensoriel autour de la moiteur, de la sueur, du sable chauffé. Un monde où le parfum n’est plus accessoire, mais vecteur de tension, de désir, de violence sourde.

Une matière littéraire en expansion

Le parfum n’a jamais été absent de la littérature, mais il semble aujourd’hui y revenir avec plus de force et de conscience. Comme si, dans un monde saturé d’images, la voie olfactive offrait une autre densité au récit. Plus intime, plus primitive, moins contrôlable.

Des éditeurs s’en emparent. La maison Le Contrepoint a publié une anthologie consacrée aux odeurs dans la littérature, croisant extraits classiques et contemporains. Des librairies organisent des lectures parfumées, où chaque passage est associé à une fragrance spécifique. À Paris, l’espace Nose collabore régulièrement avec des auteurs pour des événements croisés.

Certaines formations en écriture créative intègrent désormais un travail sur les sensations, dont l’olfaction. Des ateliers proposent aux participants de décrire une senteur sans jamais nommer l’objet, de transcrire une impression pure. Une école du détail, de la nuance, du souvenir imprécis.

Le parfum, par son lien intime à la mémoire et au désir, offre un terrain fertile aux écrivains. Il exige précision, retenue, intuition. Il oblige à déjouer les automatismes, à convoquer des images moins attendues. Il élargit l’éventail de la narration.

L’alliance du livre et du parfum ne relève pas d’un simple effet marketing ou d’une coquetterie de niche, la Bnf peut en témoigner. Elle traduit un besoin plus profond : retrouver dans l’écriture et dans les senteurs un lien à soi, à l’autre, au monde. Le parfum fait lire autrement. Le livre fait sentir plus justement. Deux formes de lecture, deux formes d’adresse, qui depuis toujours se répondent.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com