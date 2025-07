Pourquoi la détention de Boualem Sansal choque le monde littéraire

Âgé de 80 ans et malade, Boualem Sansal est incarcéré depuis sept mois maintenant. Depuis sept longs mois, des milliers de voix s’élèvent de partout pour demander la libération de l’écrivain, récipiendaire de nombreux prix, traduit dans plusieurs langues. Il a toujours œuvré pour la paix et les droits humains.

Comment accepter que cet humaniste, auteur d’une œuvre majeure, ait été condamné en appel à cinq ans de prison ferme, pour atteinte à la sûreté de l’état ? À son âge et au regard de son état de santé, une telle peine est une condamnation à mourir en prison. Cette sentence est une intolérable atteinte à la liberté d’expression qui est le droit fondamental de tout écrivain.

De nombreuses parties de la planète font aujourd’hui face à une crise multiforme sans précédent. Plus que jamais, nous avons besoin des mots des écrivains, ces mots qu’ils doivent pouvoir poser, avec toute la liberté de dire, de remettre en question, de critiquer, sans crainte de choquer, afin de bousculer les idées reçues, les situations…

C’est dans la fertilité d’un tel creuset qu’émergeront les ferments nécessaires pour repenser un monde meilleur.

Il faut que Boualem Sansal retrouve immédiatement ses consœurs et confrères en littérature et poursuive avec eux la tâche à laquelle il s’est attaché, quand il a commencé à écrire et à publier en 1999, alors que l’Algérie traversait encore la décennie noire.

Qu’il reste emprisonné, qu’une grâce présidentielle vienne de lui être refusée ne fait qu’obscurcir davantage notre monde à tous ! Libérez Boualem Sansal.

À LIRE - Boualem Sansal : à Alger, tragédie en 5 actes d'une grâce présidentielle

Rendez-le à toute sa communauté d’écrivaines et d’écrivains, à toutes ses lectrices et ses lecteurs auxquels il manque depuis sept mois qu’il est emprisonné et réduit au silence. Rendez-le à sa vie, à la vie. Accroissez les jours qui sont les nôtres en sortant le grand écrivain de sa geôle.

Le PEN Club français – Cercle littéraire international - joint sa voix à toutes les femmes et tous les hommes qui demandent aujourd’hui et toujours la libération de Boualem Sansal.

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com