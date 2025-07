Boualem Sansal : à Alger, tragédie en 5 actes d'une grâce présidentielle brisée

Arrivé à l'aéroport d’Alger à la fin de novembre 2024, Boualem Sansal, naturalisé français quelques mois plus tôt, se retrouve soudain dans ce qu’on nomme pudiquement un « procès-fantôme ». Motif retenu : « atteinte à l’intégrité du territoire », après avoir évoqué, lors d'une interview à Frontières, la légitimité des frontières algériennes issues de l’époque coloniale.

Âgé de 75 ans (ou autour de 80 selon d’autres sources), atteint d’un cancer de la prostate, Sansal s’enfonce dans un système judiciaire opaque : fiché, privé de droit consulaire, et placé en isolement total pendant des jours. Ce traitement tranche avec celui réservé aux officiels algériens, un écart qui alimente l’ironie pernicieuse : un écrivain mieux traité qu’un diplomate français, mais soumis à la justice spéciale.

Quelques faits biographiques enrichissent la toile de fonds : ancien haut fonctionnaire devenu romancier tardif, Sansal publie en 1999 Le Serment des barbares, puis en 2015 2084 : la fin du monde, ouvrage applaudi et craint pour sa critique virulente contre le pouvoir algérien et l’islamisme. Alternant les registres politiques, il s'impose comme une voix libre, subversive, invitant ses lecteurs à l’irritation et à la réflexion. Mais pour Alger, rien n'y fait : aucune libération n'interviendra pour ce dangereux criminel...

Acte I : Arrestation. Puis l'inculpation

Boualem Sansal, 80 ans, intellectuel franco-algérien de renom, est arrêté le 16 novembre 2024 à son arrivée à l’aéroport d’Alger. Le pouvoir lui reproche des propos tenus peu avant sur Frontières, un média français d’extrême droite, où l’écrivain a affirmé qu’au temps colonial la France avait rattaché à l’Algérie des territoires auparavant marocains.

Ces déclarations, jugées offensantes par Alger, surviennent dans un climat politique déjà lourd. L’étau s’est resserré sur les voix dissidentes : journalistes, avocats, militants et même poètes se retrouvent accusés de terrorisme sur la base de simples opinions critiques. La liberté d’expression est devenue une denrée rare sous ces latitudes.

Dès son arrestation, Boualem Sansal est lui-même inculpé sous l’implacable article 87 du code pénal pour « atteinte à l’unité nationale », mais aussi « insulte à corps constitué » et autres chefs d’accusation aux formulations floues. Le pouvoir algérien n’a pas lésiné sur la panoplie répressive : il s’agit de faire un exemple.

Acte II : Instruction et procès, fantoche

Après plusieurs mois de détention préventive – dont une partie à l’hôpital pénitentiaire en raison d’un cancer de la prostate qui ronge l’écrivain – le verdict tombe fin mars 2025. Le tribunal de Dar El Beïda, à Alger, condamne Boualem Sansal à cinq ans de prison ferme et 500 000 dinars d’amende.

Le procureur avait requis dix ans (pour un entretien jugé déplaisant, rien de moins). Lors de l’audience, l’écrivain se défend calmement : « Mes commentaires ou mes écrits n’étaient qu’une opinion personnelle, et j’ai le droit de le faire comme n’importe quel citoyen algérien », plaide-t-il devant la cour.

En face, la sentence apparaît implacable malgré un dossier purement verbal. Les observateurs dénoncent un procès politique expédié au mépris des droits de la défense. Boualem Sansal, affaibli, assiste à son jugement l’air vieilli de cinq ans en quelques jours. Sa femme, gravement malade en France, lui est inaccessible.

La sévérité de la peine suscite l’indignation hors d’Algérie : le président français Emmanuel Macron la qualifie d’« incompréhensible et injustifiée » et appelle Alger à faire preuve de « sens commun et d’humanité » en libérant Sansal pour qu’il se soigne.

Des écrivains de stature mondiale – Salman Rushdie, Annie Ernaux, Orhan Pamuk, Wole Soyinka, entre autres – cosignent dès novembre 2024 une lettre ouverte pour réclamer sa remise en liberté immédiate.

« Cette nouvelle tragique reflète une réalité alarmante en Algérie, où la liberté d’expression n’est plus qu’un souvenir face à la répression, à l’emprisonnement et à la surveillance de toute la société », écrivent-ils, stupéfaits de voir un romancier primé traité en criminel. Dans le box des accusés, la littérature partage le banc des indésirables.

Acte III : Appel, polarisation et tensions diplomatiques

Sans surprise, Boualem Sansal fait appel de sa condamnation. Mais le 1ᵉʳ juillet 2025, la cour d’Alger confirme le verdict : cinq ans de prison, ni plus ni moins. L’auteur, désormais condamné en appel, reste incarcéré dans la prison de Koléa près d’Alger. À ce stade, sa détention dépasse les sept mois.

L’affaire Sansal s’est entre-temps muée en un véritable casus belli diplomatique. En France, l’opinion publique se mobilise largement en faveur du romancier. Des rassemblements de soutien ont lieu, une vaine tentative a même visé à l’élire à l’Académie française pour braquer les projecteurs sur son sort.

Jean-Christophe Rufin, écrivain et ami de Sansal, confie son inquiétude : l’octogénaire « a pris cinq ans en quinze jours » tant l’épreuve l’a diminué. À l’international, le cas Sansal devient symbole. En janvier 2025, le Parlement européen adopte une résolution exigeant sa libération immédiate.

Aussitôt, le Parlement algérien dénonce une ingérence « paternalisante », accusant les Européens d’instrumentaliser l’affaire pour nuire à l’image de l’Algérie. Alger crie au complot étranger, classique réflexe de siège. De fait, la détérioration inédite des relations entre Alger et Paris sert de toile de fond : expulsions réciproques de diplomates, restrictions de visas… la tension est à son comble.

Des analystes estiment que Boualem Sansal paie ainsi le prix collatéral de la brouille : en soutenant le Maroc sur la question du Sahara occidental, Paris a froissé Alger, qui riposte en faisant de l’écrivain un otage diplomatique. Le président Tebboune lui-même s’acharne publiquement contre celui qu’il traite d’« imposteur qui ne sait pas qui il est, ne connaît pas son père et vient dire que la moitié de l’Algérie appartient à un autre État ».

Dans ce climat explosif, la justice algérienne apparaît moins indépendante que jamais. Côté français, on tente l’apaisement en coulisses : pas de rupture fracassante, Paris préfère jouer la carte de la patience diplomatique – en vain. Le 4 juillet au matin, le Premier ministre François Bayrou se prend encore à espérer « des mesures de grâce […] en fonction de la santé de notre compatriote ». Tous les regards se tournent vers une date : le 5 juillet, Jour de l’Indépendance en Algérie, synonyme traditionnel d’amnistie.

Acte IV : 5 juillet 2025, journée des espoirs déçus

Le 5 juillet, fête nationale algérienne, devait offrir une issue humanitaire. Chaque année, à la veille des célébrations, le président accorde des grâces en masse aux détenus de droit commun. Famille, avocats, comité de soutien – tout le monde avait les yeux rivés sur cette échéance cruciale. Le gouvernement français lui-même semblait tabler sur ce geste de clémence pour tirer Sansal d’affaire.

Mais la nouvelle tombe le 4 juillet au soir comme une douche froide : une grâce présidentielle est bien annoncée pour près de 6 800 prisonniers… excepté les personnes condamnées pour des crimes jugés « anti-étatiques », au premier rang desquels l’atteinte à l’unité nationale. En clair, Boualem Sansal est exclu du décret de grâce.

L’espoir s’évanouit brutalement, laissant proches et soutiens désemparés. « Il semblerait qu’en effet Boualem Sansal n’ait pas été gracié ce soir, ce qui est pour nous un immense atterrement », réagit Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien international de l’écrivain. Sa stratégie de négociation prudente avec Alger a échoué : l’heure n’est plus aux discours feutrés.

Dans un communiqué amer, le comité de soutien conclut que « le temps des gestes d’apaisement est révolu » et presse désormais Paris et Bruxelles d’« actions fortes et déterminées » pour obtenir la libération de Sansal.

Les réactions indignées fusent dans la classe politique française. « Un écrivain emprisonné pour ses idées, privé de grâce, c’est un pays privé de parole et de liberté. Soutien à Boualem Sansal, victime d’une décision sans grandeur. Libérez Boualem Sansal », écrit par exemple l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, fustigeant une atteinte criante à la liberté d’expression.

D’autres évoquent une « humiliation » infligée à la France et le « dernier clou dans le cercueil » de la relation franco-algérienne. Joyeuse fête d’indépendance… En Algérie, l’impitoyable réalité reprend le dessus : Boualem Sansal est reconduit dans sa cellule de Koléa, où il croupit toujours en ce mois de juillet.

Malgré la déception, ses soutiens veulent croire qu’il reste une dernière carte : une grâce pour raisons médicales, que le président Tebboune pourrait théoriquement accorder à tout moment. Eux-mêmes n’y croient qu’à moitié. L’écrivain, de son côté, décide de ne pas former de pourvoi en cassation devant la Cour suprême algérienne, ultime recours légal dont il doute de l’efficacité. Le sort de Boualem Sansal ne dépend plus que d’une volonté politique qui, pour l’instant, fait défaut.

Acte V : Que reste-t-il à écrire ?

L’affaire Boualem Sansal jette une lumière crue sur l’Algérie contemporaine. Plus de soixante ans après l’indépendance, l’utopie démocratique du « peuple libre » a laissé place à une gouvernance sourcilleuse, prête à châtier quiconque remet en question le récit national officiel. Critiquer l’État est redevenu un crime de lèse-majesté.

L’écrivain paye cher son franc-parler : ses romans, qui pourfendent l’extrémisme et l’immobilisme post-colonial, étaient déjà interdits de publication dans son propre pays depuis 2006. Désormais, c’est sa personne qu’on muselle derrière les barreaux. Il est loin d’être un cas isolé. Selon des organisations de défense des droits humains, des centaines de citoyens algériens – journalistes, défenseurs des droits, artistes – ont été poursuivis et emprisonnés ces dernières années pour des délits d’opinion similaires.

Le sort réservé à Boualem Sansal, figure de proue des écrivains engagés du monde arabe, symbolise cette dérive autoritaire. Beaucoup, y compris au sein du peuple algérien, estiment qu’aucun écrivain ne devrait finir en prison pour ses idées. L’indignation internationale grandissante montre que sa voix n’est pas étouffée pour tout le monde.

Des prix Nobel de littérature aux parlementaires européens, en passant par de simples lecteurs, une véritable chaîne de solidarité s’est formée autour de lui. Si ce 5 juillet 2025 restera comme le jour d’un espoir trahi, il n’est peut-être pas la fin de l’histoire.

L’épreuve de Boualem Sansal rappelle que la soif de liberté ne s’éteint pas si aisément : en Algérie, des marges d’espoir subsistent, tenaces, portées par ceux qui refusent l’oubli. Un régime peut bâillonner un homme ; il ne fera pas taire les questions que son sort soulève sur l’avenir des droits et des libertés dans le pays. Et quelque part, au-delà des barreaux, la plume de Boualem Sansal continue de défier la peur.

