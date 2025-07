Tokyo, ces jours-ci reçoit le 19e prix Asie de la critique ACBD

Auteur reconnu, Taiyô Matsumoto, célèbre pour Amer Béton, Ping Pong ou Sunny, affirme ici sa singularité dans le paysage du manga, tout en revendiquant un lien esthétique affirmé avec la bande dessinée franco‑belge. Il évoque une influence personnelle tirée de Mœbius, Nicolas de Crécy et autres maîtres du genre

Son ouvrages s’impose comme un récit contemplatif et sensible, plongeant dans l’intimité d’un éditeur de manga à la retraite. Kazuo Shiozawa quitte une maison d’édition après trente ans. Retiré de la course à la rentabilité, il arpente Tokyo et dialogue avec d’anciennes figures de l’univers du manga, héritiers de sa passion brûlante.

Matsumoto opte pour un rythme délibéré : chaque chapitre se referme sur une double page urbaine, invitation à la pause, reflet de l’après-carrière. Cinématographique, la mise en scène évoque une balade douce à travers ruelles et néons, instants suspendus entre nostalgie et espoir. Lignes tremblées et lavis gris posent une ambiance vaporeuse, presque onirique, comme un souvenir flottant dans la mémoire de la ville. Sensation de déjà-vu nourrie par la précision des gestes : plier une page, servir un café, écouter la pluie.

L’ACBD salue aujourd’hui sa dernière trilogie Tokyo, ces jours-ci (complète en trois tomes). Matsumoto brosse le portrait d’un éditeur de mangas quinquagénaire qui, après avoir consacré sa vie à accompagner les auteurs, abandonne son poste et se retrouve à l’heure du bilan.

« À travers ses déplacements dans la capitale nippone, l’homme croise d’anciens collègues et amis, pendant que des métaphores climatiques illustrent sa condition. Matsumoto célèbre ici la beauté des instants ordinaires, interroge la place de la création et rend hommage aux artisans de l’ombre qui font vivre le manga. Une œuvre touchante et profondément humaine, que nous considérons comme l’un des sommets artistiques de cet auteur majeur », indique l'ACBD.

MICHRONIQUE - Tokyo, ces jours-ci

Depuis près de quarante ans, Matsumoto tisse des récits où la poésie du quotidien côtoie la gravité de la vie. Son dessin, à chaque œuvre, se réinvente en proposant une forme sans cesse renouvelée. Peuplé d’enfants et d’âmes solitaires, son univers explore avec délicatesse les marges de la société et les tourments intimes .

Œuvre courte à la force durable, cette lecture de Tokyo réveille l’émotion légère, celle d’un café tiède à l’aube, d’un carnet posé sur le bureau, d’une conversation interrompue par un train. Matsumoto prouve qu’il suffit de peu de mots et de traits feutrés pour capter l’âme d’un monde en mutation.

Cette œuvre succède à River End Café (éd. Shiba, dans traduction de Marina Bonzi) d’Akio Tanaka, récompensé l'an passé.

