Serial killer, psy et enquête : le héros de Lars Kepler débarquera sur Apple TV

L’histoire suit Jonah Lynn (Liev Schreiber), enquêteur détective chargé des homicides. Lassé des rues difficiles de Philadelphie, il choisit une vie plus paisible dans une petite ville de Pennsylvanie. Son existence bascule lorsque Jurek Walter (Stephen Graham), tueur en série diaboliquement rusé, s’en prend à la communauté et à sa famille.

La tension monte lorsque la disparition d’une dernière victime force Jonah à envoyer sa fille adoptive, l’agent du FBI Saga Bauer (Zazie Beetz), affronter Jurek. Jusqu’où Jonah ira-t-il ?

Créée par Rowan Joffe et John Hlavin, la série propose une intrigue dense, explorant traumatismes familiaux et manipulations mentales. Déjà en ligne sur le site d’Apple, la création remanie les codes du nordic noir dans un paysage américain.

Vous connaissez Jonah Lynn ? Ancien militaire devenu détective, Jonah Lynn quitte Philadelphie et s’installe dans une petite ville de Pennsylvanie pour y mener une existence paisible. La tranquillité locale est brisée lorsqu’il croise la route de Jurek Walter, un tueur en série machiavélique déterminé à semer la peur. L’enquête, inspirée des récits nordiques de Lars Kepler, s’articule autour de l’affrontement psychologique entre le profiléur et son adversaire. Saga Bauer, sa fille adoptive agent du FBI, rejoint la traque dans une dimension aussi intime que meurtrière

Le tournage débute cet été à Pittsburgh, un choix stratégique pour la production. Création locale stimulée par un crédit d’impôt de 32,4 M $ accessible via le programme de Pennsylvanie. Conséquences attendues : plus de 3 500 emplois et un impact économique estimé à 108 M $ pour l’État.

Production assurée par A+E Studios en collaboration avec Range Studios. Les deux premiers épisodes seront dirigés par Tim Van Patten, reconnu pour ses réalisations brillantes. Aucun titre officiel n’a encore été dévoilé, mais une diffusion en 2026 reste anticipée.

La série d’origine suédoise, centrée sur le détective Joona Linna (nom original dans les ouvrages suédois), a fait de Lars Kepler l’un des auteurs de thriller les plus lus au monde. Dix romans policiers publiés à ce jour ont trouvé leur place avec plus de 18 millions d’exemplaires vendus dans le monde, indique Apple. La série, traduite en 40 langues, est diffusée dans plus de 170 pays.

Pour les besoins de la firme à la Pomme, l’orthographe Jonah Lynn s’accorde avec le changement de décor (Pennsylvanie) et renforce l’immersion dans une ambiance résolument US. Une version américanisée de Joona Linna, ajustée pour séduire un public anglophone tout en préservant l’âme du héros nordique.

La promesse d’une création immersive, captivante, ancrée dans la ligne du roman noir nordique, ou une invitation à la fiction tendue, sensible, hantée par l’ombre de la vengeance... c'est selon. En France, les ouvrages sont publiés chez Actes Sud, dans une traduction de Marianne Ségol-Samoy ou Lena Grumbach.

Crédits photo : Liev Schreiber - Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Le prix unique des frais de port du livre, une saga législative

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com