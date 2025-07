Pour relancer la lecture, une carte de bibliothèque avant la carte d'identité ?

L'opération peut faire sourire — les deux enfants n'apprendront à lire que dans quelques années — mais elle s'inscrit dans une initiative bien sérieuse, qui tient à coeur à la ministre de la Culture. Selon elle, donner une carte de bibliothèque dès le plus jeune âge pourrait faire augmenter de 30 % la fréquentation des établissements de lecture publique.

C'est pour cette raison qu'elle a proposé en avril dernier, depuis le Festival du Livre de Paris, que chaque enfant se voit attribuer une carte de membre de bibliothèque à la naissance, lors de l'inscription à l'état civil. Une manière de remettre la lecture, en tant que facteur éducatif, au centre de la politique du ministère de la Culture, notamment après la baisse conséquente du budget du Pass Culture.

Rachida Dati et Élisabeth Borne, nouvelles BFF ?

C'est pour cette raison que ces dernières semaines Rachida Dati et Élisabeth Borne ne se sont pas lachées. Aujourd'hui, elles étaient ensemble en déplacement à la Médiathèque de Suresnes, où elles ont remis leur première carte de bibliothèque à Jules et Lucas.

Si les enfants ne semblaient pas réellement comprendre l'enjeu de l'événement — Jules s'amusait à plier la carte et Lucas l'a jetée à terre au bout de deux minutes — les parents, eux, avaient l'air ravis à l'idée d'emmener leurs fils à la médiathèque dès leur plus jeune âge.

La mère de Lucas, avec qui nous avons pu nous entretenir brièvement, nous expliquait que, si elle et son conjoint ne sont pas de grands lecteurs, ils font de leur mieux pour que leur progéniture « lise plus que nous ». Ils sont déjà habitués à visiter la médiathèque, mais nul doute que cette carte les incitera à y venir encore plus souvent. « Même si, puisque Lucas vient de naitre, on était dernièrement penchés sur les procédures pour la carte d'identité plutôt que pour la carte de bibliothèque », ajoute-t-elle en rigolant.

La lecture, un enjeu urgent

Cette initiative est censée répondre à « l'urgence de mener le combat pour diffuser le goût de la lecture ». En effet, le baromètre des pratiques de lecture en France, publié le 8 avril dernier par le Centre national du livre, dresse un constat préoccupant.

Seuls 56 % des personnes interrogées se déclarent lecteurs réguliers, un chiffre en recul de cinq points par rapport à 2023, et 1 personne sur 5 dit ne jamais lire de livre. Cette baisse confirme le net éloignement des Français vis-à-vis du livre, après le sursaut observé durant la pandémie de Covid-19.

Toutes les générations sont concernées par ce désintérêt pour la lecture, à l'exception notable des 65 ans et plus, chez qui la pratique progresse de 3 %. En revanche, les 50-64 ans enregistrent une chute spectaculaire de 13 %, suivis des 35-49 ans, en repli de 8 % — ces derniers constituant désormais la tranche d'âge qui lit le moins.

Pour contrer cette tendance, le ministère de la Culture mise sur la jeunesse, et Rachida Dati et Élisabeth Borne avancent désormais main dans la main sur plusieurs dossiers. Le plus gros d'entre eux : les États généraux de la lecture pour la jeunesse, lancés ce même jeudi 3 juillet par les deux ministres. Elles ont ainsi donné le coup d'envoi de plusieurs mois de réflexion, de propositions et d'actions pour lutter contre le décrochage observé.

"Créer des ponts entre la lecture scolaire et la lecture plaisir"

Cette grande mobilisation s'accompagnera de diverses initiatives, comme l'opération « Cet été je lis » qui a pour but, comme son nom l'indique, d'encourager les élèves à lire pendant les grandes vacances. « Il faut créer des ponts entre la lecture scolaire et la lecture plaisir », a déclaré Élisabeth Borne ce jeudi. Ce qui signifie d'une part faire entrer à l'école des titres qui correspondent mieux aux goûts des élèves, et d'autre part se donner les moyens de faire augmenter le temps de lecture périscolaire.

C'est également dans ce sens que va l'initiative portée par Rachida Dati, consistant à faire de l'enfant un usager de la bibliothèque dès son plus jeune âge, en lui fournissant dès la naissance une carte de bibliothèque. Une action symbolique qui pourrait aussi avoir des effets pratiques en invitant les familles à découvrir la bibliothèque, et en sensibilisant les parents à l’importance des livres, y compris pour les bébés.

De bons résultats, si on s'en donne les moyens

Par ailleurs, cette proposition a déjà été mise en oeuvre dans plusieurs autres pays, notamment au Royaume-Uni, dès 2012. Partout où elle a été adoptée, elle a entraîné une hausse sensible des inscriptions et contribué à lever certains freins persistants à la fréquentation de ces établissements.

Car si l’inscription est déjà gratuite pour les plus jeunes dans la majorité des bibliothèques françaises, d’autres obstacles subsistent : sentiment d’illégitimité, complexité administrative, ou encore absence de la bibliothèque dans les habitudes culturelles familiales.

Reste que l’efficacité de la mesure dépendra largement des moyens accordés aux bibliothèques pour animer ces nouveaux espaces d’accueil. Une enquête britannique menée début 2024 l’a d’ailleurs rappelé : « Les résultats montrent que l’inscription automatique doit s’accompagner d’un programme solide d’animations, afin que les enfants deviennent des lecteurs assidus. »

