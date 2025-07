Des sœurs insaisissables et un mystère qui traverse les continents

Trois sœurs insaisissables, fascinantes et fugaces, font irruption dans l’existence de Jonas. Il comprend bientôt que leur destin est intimement lié à celui de son père, cet homme qu’il n’a jamais réussi à percer. Jusqu’au jour où elles s’évanouissent.

De la Suède à la Tunisie, de New York à Berlin, entre mémoire et oubli, Khemiri signe une odyssée littéraire d’une intensité et d’une finesse saisissantes.

Mot de l'auteur

Un matin, trois sœurs fictives ont débarqué dans mon bureau. Elles se sont présentées comme étant Ina, Evelyn et Anastasia, et ont affirmé qu’on se connaissait depuis des années. Elles m’ont dit que je pouvais écrire un roman sur elles, mais à une seule condition : il fallait l’écrire en anglais.

“Mais je suis un écrivain suédois”, j’ai protesté.

“On s’en fiche”, elles ont répondu.

Evelyn a sorti son numéro de charme pour me convaincre. Ina a utilisé sa logique et des graphiques. Anastasia m’a menacé avec un tournevis bien aiguisé. J’ai pensé : bon, d’accord. J’écris leur histoire. Juste pour passer le temps. Un chapitre. Deux, peut-être. Cinq, grand maximum. Dix, c’est sûr que non.

Mais l’histoire a continué à grandir.

Après avoir passé la moitié de ma vie à écrire des romans, des pièces de théâtre, des essais, des nouvelles, j’ai appris une chose : il ne faut pas discuter avec son imagination. Ne pas faire confiance à ses personnages peut coûter très cher. J’ai appris à aimer ces moments rares où les personnages prennent le dessus sur l’intrigue : quand ils jurent au lieu d’embrasser, quand ils sortent une arme au lieu d’un drapeau blanc, quand ils pardonnent au lieu de se venger. Mais c’était la première fois qu’ils m’obligeaient à écrire dans une langue qui n’était pas la mienne.

Pour ensuite tout traduire. Aussi étrange et inefficace que ce processus puisse paraître, il a été, en réalité, plutôt joyeux. Chaque fois que je changeais de langue, le roman prenait de l’ampleur. Je découvrais de nouvelles choses sur les sœurs. Et sur moi-même.

Le résultat est un roman où la moitié des chapitres semble autobiographique. Un livre écrit trois fois, dans deux langues. L’histoire de trois femmes qui se rebellent contre une malédiction venue du passé, et d’un écrivain qui tente de transformer son avenir, avec l’aide de trois sœurs imaginaires (mais très réelles).

Les éditions Actes Sud nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né à Stockholm en 1978, Jonas Hassen Khemiri est l’auteur de romans, de pièces de théâtre, d’essais et de nouvelles. Il a été récompensé par une série de prix prestigieux, dont le prix Per Olov Enquist 2007, le prix Ibsen 2011 et le prix August – le “Goncourt suédois” – 2015 pour Tout ce dont je ne me souviens pas (Actes Sud, 2017). Également publiés chez Actes Sud : J’appelle mes frères (2014) et La Clause paternelle (2021), finaliste du National Book Award 2020 et lauréat du prix Médicis­ étranger lors de sa parution en France.

Traduit par Marianne Ségol-Samoy

Parution le 3 septembre 2025.

