Féminicide et solidarité masculine dans les années 60

Face à ce fait divers, l’auteur adopte une approche kaléidoscopique inédite, qui multiplie les angles d’observation et, en sondant la matière brute de cette époque, met au jour non seulement l’ignominie du crime, mais surtout l’étendue d’une complicité sociale largement tue. Porté par une écriture à la fois implacable et brûlante, ce livre surprend et dérange. Il nous rappelle avec justesse l’une des plus précieuses vertus de la littérature : sa faculté d’éclairer sans détourner le regard.

Mot de l'auteur

Au cours de mes recherches sur l’anarchisme, je suis tombé par hasard sur un fait divers qui allait devenir le noyau de mon livre. Un individu qui dérobe des dizaines de kilos d’explosifs dans un arsenal militaire et qui plastique un immeuble, causant la mort d’une jeune femme.

Très vite, il est apparu qu’il ne s’agissait nullement d’un acte politique mais d’un lâche assassinat. Jalousie paranoïaque d’un homme incapable de supporter la soif de liberté de sa fiancée. Une femme avait perdu la vie. L’affaire avait été instruite. On avait appelé ça un “homicide”.

Mais les faits, dans leur enchaînement, n’étaient pas aussi unanimes. Plus mon enquête progressait, plus je voyais se préciser l’existence d’un faisceau de causes ayant concouru à rendre cette explosion quasiment inéluctable. Le sort de la victime m’a ému, tout autant que le destin de cet homme empêché.

Mais j’ai vraiment compris la direction que prendrait ce livre lorsqu’il est devenu évident qu’embrasser un point de vue unique serait absurde et qu’il fallait, au contraire, les représenter tous.

Ainsi, pour adopter cette perspective cubiste, le texte a été dynamité : ni roman, ni enquête, ni mise en scène du roman ou de l’enquête ; plutôt puzzle éclaté. Chaque fragment brise l’harmonie des paysages suisses et taille dans la réputation de ce pays connu pour son goût de l’ordre. Évitant toute approche psychologique, le texte transpose dans sa forme même la force destructrice de l’explosion.

Cette approche me permet de démanteler le réseau d’emprises qui a piégé la victime : l’air du temps, la dureté du travail, la solidarité de classe, la cruauté des pères, la défense des privilèges, la délation, la xénophobie, le silence.

Il serait vain d’espérer trouver dans cette entreprise une once de sensationnalisme : il était impérieux de se tenir à distance respectueuse des vivants et des morts. Ce n’est donc pas leur histoire qu’on a tenté de faire exister à nouveau, mais les lignes de fracture du champ social qu’elle révèle et qui courent insidieusement jusqu’à nous. À la fois enquête littéraire et fiction lyrique, ce texte cherche à s’affranchir de l’ancrage local pour questionner les dynamiques à l’origine de toute violence.

Les éditions Actes Sud nous en proposent les premières pages en avant-première :

Bernard Bourrit, né en 1977, vit à Genève. Il est l’auteur de textes brefs sur l’art brut, les portraits funéraires, les reliques, les doubles dévorants, le scepticisme, l’anarchisme, la photographie documentaire, les arbres. Publié dans diverses revues – Critique, La Part de l’Œil… –, il est l’auteur de plusieurs essais – Fautrier ou le désengagement de l’art (L’Épure, 2006), Montaigne. Pensées frivoles et vaines écorces (Le Temps qu’il fait, 2018). Détruire tout est son premier récit.

Parution 3 le septembre 2025.

