Le grand retour de Laurent Gaudé avec Zem, suite de Chien 51

« Je savais en me lançant dans l’écriture de Chien 51 qu’il y aurait une suite », confie Laurent Gaudé aux éditions Actes Sud. Trois ans plus tard, la voilà : Zem tranche avec sa couverture aux tons rouges et chauds.

Si les lecteurs du premier volet ont été assidus, ils sauront que l’auteur nous plonge à nouveau dans le monde dystopique de Magnapole aux côtés de Zem Sparak. L’ancien policier déchu de la zone 3, plus connu sous le nom du « Chien » au matricule 51, assure désormais la protection de Barsok, l’homme qui promet d’abolir les clivages sociaux et de réunifier la cité.

À l’approche du grand jour censé marquer l’avancée des Grands Travaux, alors que tous les regards se braquent sur le port où doit accoster un cargo chasseur d’icebergs, un mystérieux conteneur est découvert. Cinq cadavres anonymes gisent à l’intérieur, assis côte à côte.

Pour Zem, c’est l’occasion de recroiser Salia Malberg, l’inspectrice chargée de l’enquête. Ensemble, ils vont tenter de lever le voile sur les sombres secrets du consortium GoldTex. Car à Magnapole, comme ailleurs, le confort de certains repose souvent sur la souffrance des autres…

Pour ce nouveau roman « l’enjeu a été double », assure l’écrivain. Il fallait « faire de Zem une histoire indépendante, autonome », qui puisse se lire indépendamment, mais qui soit aussi « l’aboutissement d’une trajectoire. »

Une même thématique rapproche les deux ouvrages : celle de l’identité. « Dans le premier volet, Sparak était un matricule. C’était le Grec arraché à sa terre, un chien errant dans une ville honnie. Dans Zem, il se réapproprie son histoire, ses combats et son nom », détaille Laurent Gaudé.

Si les faits racontés dans ses livres semblent appartenir à une réalité lointaine, l’homme avertit : « Zem et Chien 51 ont en commun la même méthode de travail : partir à la rencontre de ce qui, dans notre monde, est d’ores et déjà dystopique. Ce ne sont pas des livres de science-fiction. Ils sont nourris de la lecture des journaux. »

Les dômes climatiques, les chasseurs d’icebergs, les crabes bleus et l’ensemencement des nuages ne relèvent plus de la fiction. Et les territoires où des esclaves fouillent le sol pour alimenter notre soif d’énergie, eux, existent bel et bien. L’auteur « ne fait que tout réunir, tout concentrer pour nous tendre un miroir déformant et nous alerter », rappelle-t-il.

Les éditions Actes Sud nous proposent les premières pages du roman, en avant-première :

Né en 1972, Laurent Gaudé a reçu en 2004 le prix Goncourt pour Le Soleil des Scorta. Romancier, nouvelliste et dramaturge, il construit une œuvre protéiforme entièrement parue chez Actes Sud.

Parution le 20 août 2025.

Par Louella Boulland

