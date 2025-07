Quête de liberté et survie dans l'Afghanistan des années 2000

À travers cette quête éperdue de liberté, Khosraw Mani signe, avec ce premier livre écrit en français, à la fois le récit bouleversant d’un pays déchiré et un vibrant hommage aux pouvoirs de la fiction, un roman d’aventures où la littérature devient refuge et promesse d’infini.

Mot de l'auteur

Partir : voici un thème qui ne cesse de me fasciner. Il y a plus de soixante ans, mon père a fui sa famille, son foyer, son village, sa destinée, pour se rendre à Kaboul. Il y a connu la folie de la jeunesse et l’optimisme de l’âge adulte, avant de sombrer dans la mélancolie à l’aube de la vieillesse.

Cinquante ans plus tard, c’était à mon tour de fuir la capitale, ville qui n’était plus celle que le jeune campagnard avait connue, ni même celle que j’avais découverte au début du nouveau millénaire. J’ai donc dit non et je suis parti ; et en partant, j’ai rejoint les rangs de ceux que j’ai toujours admirés, autant dans la vie réelle que dans les livres : un certain hidalgo parcourant le monde à la recherche d’aventures.

Un jeune homme désenchanté qui, quoique rongé par l’ennui, rêve de partir, fût-ce pour mourir en chemin ; ou bien un jeune vagabond qui songe à fuir la sivilisation, et qui, accompagné d’un esclave échappé, entreprend l’un des voyages les plus mémorables de l’histoire du roman.

Or, chaque non dit à la terre natale nous condamne à l’errance. Bien que Kaboul ait pu l’apprivoiser, mon père a toujours eu la sagesse – et la prudence – de se souvenir du lieu d’où il venait : il s’en souvenait pour ne pas oublier qu’un bon matin, il lui avait dit je ne suis pas ton prisonnier et avait pris la clé des champs.

Mon exil à moi est de nature différente car, à en juger par ma présence sur cette terre qu’est la France ainsi que par ce roman, j’erre désormais non seulement dans un autre pays mais aussi dans une autre langue.

Tout ce que le narrateur de ce texte a en commun avec mon père et moi est son rejet du destin. En revanche, par son innocence, son indifférence ou encore sa témérité, il pourrait être le benjamin de cette fratrie idéale : Don Quichotte, Petchorine et Huckleberry Finn.

Les éditions Actes Sud nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né à Kaboul en 1987, Khosraw Mani a grandi en Afghanistan et vit à Paris depuis 2015. Outre le persan, il maîtrise également le français et l’anglais.

Parution le 20 août 2025.





