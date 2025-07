Vera Molnár au LAAC : une histoire d'estampe et de création

L’exposition Impressions d’atelier, conçue par le LAAC de Dunkerque et l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), met en lumière l’une des collaborations les plus fécondes de l’estampe contemporaine : celle entre Vera Molnár et l’Atelier-Éditions Fanal.

De leurs premiers échanges en 1988 jusqu’aux ultimes créations de l’artiste en 2023, cette relation, marquée par la rigueur formelle et l’expérimentation, a donné naissance à près d’une centaine d’œuvres qui explorent les infinies variations de la ligne, de la forme et de la couleur.

Cette collaboration s’inscrit dans le sillage d’une histoire singulière. Fondé en 1966 à Bâle par Marie-Thérèse Vacossin et Marcel Mazar, Fanal s’est imposé comme un acteur essentiel de l’estampe géométrique. L’atelier, installé dans un ancien moulin à papier sur les rives du Rhin, s’est d’abord consacré à l’enseignement de la peinture et de la poterie, avant de se tourner vers l’édition artistique en 1978 avec les premières sérigraphies de Jean Gorin, figure de l’art construit.

Au fil des décennies, plus de quatre-vingts artistes, dont François Morellet, Aurélie Nemours ou Carlos Cruz-Diez, y ont réalisé des œuvres en gravure et en sérigraphie, dans un esprit de dialogue étroit avec l’équipe technique.

C’est dans ce contexte que naît, à la fin des années 1980, la collaboration avec Vera Molnár. Fascinée par les potentialités de l’estampe, l’artiste hongroise y transpose son vocabulaire visuel issu de l’art génératif, où l’algorithme dialogue avec le hasard, ce fameux « 1 % de désordre » qu’elle revendique.

Gravures en taille-douce, sérigraphies éclatantes, collages : les œuvres issues de Fanal prolongent l’univers rigoureux et poétique de Molnár, entre variations géométriques, jeux typographiques et compositions vibrantes.

L’exposition du LAAC présente une quarantaine d’estampes issues de cette collaboration, enrichies d’archives rarement montrées et de documents prêtés par l’INHA, qui conserve un important fonds d’œuvres donné par l’artiste en 2022. Elle revient aussi sur l’histoire du Fanal, dont la fermeture en 2025 marque la fin d’une aventure collective de près de soixante ans au service de l’abstraction construite.

Pensée comme un hommage croisé à l’artiste et à l’atelier, Impressions d’atelier offre un regard renouvelé sur l’œuvre graphique de Vera Molnár et sur l’histoire de l’estampe contemporaine. Des visites commentées sont proposées gratuitement tous les dimanches à 15h, permettant au public de découvrir ce corpus unique au sein du LAAC, institution dunkerquoise réputée pour sa collection d’art d’après-guerre et son engagement en faveur de la médiation culturelle.

