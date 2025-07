« La feuille de route est claire » : Rachida Dati veut remettre les jeunes à la lecture

Les deux femmes semblent désormais inséparables, et Rachida Dati le relève en plaisantant : « On se voit tous les jours. » Si elles passent autant de temps ensemble, c'est, avancent-elles dans leurs discours, parce qu'elles sont mues par « l'urgence de mener le combat pour diffuser le goût de la lecture ».

En effet, selon les derniers chiffres issus du baromètre sur les pratiques de lecture en France, réalisé par Ipsos pour le Centre national du livre (CNL), nous lisons de moins en moins. Si le décrochage concerne toutes les classes d'âge à l'exception des 65 ans et plus, c'est sur les jeunes que ces États généraux se concentreront.

Un objectif louable qui peut s'accompagner d'une première réserve : la baisse de la lecture est indéniable, notamment chez les adolescents, cependant les 15-24 ans forment la deuxième classe d'âge qui lit le plus de livres, derrière les 25-34. Ceux qui lisent le moins sont les 35-49 ans et les 50-64 ans, catégorie dans laquelle on observe par ailleurs le décrochage le plus important (-12 % depuis 2023).

Élisabeth Borne et Rachida Dati, en déplacement à Suresnes ce jeudi 3 juillet (crédits : ActuaLitté)

Nous vient alors une question lancée au passage : comment créer efficacement une génération de lecteurs, si celle d'au-dessus — celle qui l'éduque — se désintéresse aussi largement de la lecture ? Cependant, le constat des ministres reste sans appel : « 1 jeune sur 5 déclare ne jamais lire » — même si ces dernières oublient de nous préciser qu'il s'agit de la moyenne nationale — et « les jeunes consacrent 10 fois moins de temps à la lecture qu'aux écrans ».

"Il est plus urgent que jamais d'agir"

Alors « il est plus que jamais urgent d'agir », on le comprend bien, surtout lorsqu'Élisabeth Borne nous rappelle qu'« à la dernière rentrée, à peine plus d'un élève de CM2 sur deux comprenait un texte simple sans aide ».

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, cette dernière remarque nous fait venir une deuxième réserve à l'esprit : comment inverser la tendance alors que la rentrée 2025 se fera avec plus de 2000 postes vacants, que le budget de l'éducation n'a pas été augmenté et que 4000 postes d'enseignants ont été supprimés — compensés par la création de 2000 postes d’accompagnant d’élèves en situation de handicap — ?

Malheureusement, nous n'avons pas pu aborder tous ces points avec les ministres pendant leur déplacement à la médiathèque de Suresnes. Leur planning était millimétré et laissait peu de place à la discussion. Dès leur arrivée, Rachida Dati et Élisabeth Borne ont rencontré les parents de deux très jeunes enfants, pour remettre une carte de bibliothèque à chacun d'eux, suivant la volonté de la ministre de la Culture de remettre automatiquement une carte de bibliothèque lors de la déclaration d’un nouveau-né à l’état civil.

Elles ont ensuite écouté une classe de CM2 dans le cadre d'un atelier de lecture de contes, puis se sont installées au pupitre pour réciter leurs discours, lors desquels elles ont réaffirmé leur engagement pour la lecture et ont présenté les principaux points et objectifs des États généraux de la lecture pour la jeunesse.

Qu'attendre de ces États généraux ?

« Par principe, je n'aime pas les assises, je n'aime pas les États généraux, nous confie Rachida Dati. Souvent, c'est un rappel de principes. Mais là, c'est très concret, la feuille de route est claire et les attentes sont tout aussi claires. »

Alors, en quoi consisteront concrètement ces États généraux de la lecture ? Globalement, la démarche se veut large et participative. Les États généraux mêleront auditions d’experts, ateliers thématiques et rencontres partout en France.

Élisabeth Borne et Rachida Dati, en déplacement à Suresnes ce jeudi 3 juillet (crédits : ActuaLitté)

Parmi les sujets explorés : l’éveil à la lecture dès le plus jeune âge, les pratiques de lecture des adolescents — âge auquel le ministère a identifié le décrochage le plus important —, les liens entre lecture et écrans, évidemment, ou encore l’offre éditoriale et la diversité des médiations en famille, à l’école et dans les bibliothèques.

Parole aux jeunes

Particularité notable : les jeunes seront eux-mêmes invités à s'exprimer, notamment via l'application Pass Culture. Des opérations menées au niveau national permettront aussi de recueillir leurs témoignages. La réflexion englobera également les créateurs, les familles, les professionnels du monde du livre et de la culture, de l'enfance, de l'éducation, de l'enseignement, du champ social, de la santé et du handicap, ainsi que les collectivités territoriales et les associations.

Pour piloter tout ce chantier, le gouvernement a confié la présidence des États généraux à Nicolas Georges, directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture, épaulé par une équipe pluridisciplinaire réunissant enseignants, bibliothécaires, professionnels du livre et acteurs associatifs.

Un premier bilan est attendu à l'occasion de la deuxième édition des journées « Biblis en folie », dédiées aux bibliothèques et médiathèques, qui se tiendront du 3 au 5 octobre. Le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, prévu du 26 novembre au 1er décembre, constituera un autre temps fort de cette mobilisation. Le rapport final est, lui, attendu pour la fin de l’année 2025.

Les collectivités mobilisées

Pour réaliser leur objectif et redonner goût à la lecture aux jeunes qui s'en sont éloignés, les ministres semblent compter sur l'aide des collectivités locales. « Si les collectivités ne donnent pas les moyens de l'accès à la culture, il n'y a tout simplement pas d'accès à la culture », a déclaré Rachida Dati.

Elles seront notamment mobilisées dans l'action « Cet été je lis », pour laquelle aucune indication n'a pour l'instant été communiquée quant aux moyens avancés par les deux ministères. Il semblerait ainsi que l'animation de l'opération nationale incombe avant tout aux établissements éducatifs ou de lecture publique.

La collaboration sera aussi nécessaire pour l'opération consistant à distribuer une carte de bibliothèque à chaque enfant à la naissance. Si l'initiative vient du ministère de la Culture, il appartiendra à chaque mairie de la mettre en place.

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

