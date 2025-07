Au théâtre, “les violences contre les auteurices sont nombreuses

Créée en 2000, Les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre (EAT) se consacre à la défense des droits des écrivains de théâtre et de leur place dans le secteur culturel. À ce titre, elle mène une politique d'actions culturelles, informe ses membres et les professionnels sur leurs conditions de travail et diffuse des messages pour protéger les intérêts des créateurs.

Récemment, l'organisation s'est ainsi émue de la perte de l'émission Autant en emporte l’Histoire des grilles de programmes de la station France Inter, déplorant, dans une lettre ouverte à la directrice Adèle Van Reeth, « la disparition de la présence des auteurices à France Inter ».

Parmi les actions au long cours des EAT, un nouvel axe s'ouvre avec la création de la commission « Écoute », dont la naissance remonte en réalité à l'année dernière, nous explique Jean-Benoît Patricot, auteur récemment élu à la présidence de l'organisation. « Elle réunit aujourd'hui 5 personnes, un effectif qui est amené à évoluer, avec la volonté de mettre en place une permanence, en présentiel, au siège des EAT », précise-t-il.

Dès le mois de septembre prochain, cette commission, créé pour « se pencher sur la souffrance au travail des auteurices », ouvrira une adresse mail afin de recueillir les témoignages volontaires. Lors de cette édition du festival d'Avignon, un atelier ouvert à tous et toutes, ce lundi 7 juillet à 10h30 au Village du Off Avignon (Labo), lancera la réflexion sur plusieurs thématiques, à savoir la notion d'adaptation, le travail plateau et les commandes.

La spécificité du cadre théâtral

Si les violences aux auteurs et autrices font l'objet d'une plus grande attention, ces dernières années, après le mouvement #MeToo dans le milieu du cinéma, la commission « Écoute » ne dirigera pas ses efforts vers les agressions sexistes et sexuelles spécifiquement. « Une chargée de mission, au sein des EAT, s'occupe de ce type de violences depuis deux ans en redirigeant les personnes concernées vers les interlocuteurs adéquats », explique Jean-Benoît Patricot, qui indique par ailleurs que la visibilité donnée à cette action sera prochainement renforcée au sein de l'organisation.

La commission « Écoute » sera ainsi plus orientée vers les violences « contractuelles » ou qui sont infligées dans le cadre du travail. « Cette violence se rencontre sous plusieurs formes », précise le président des EAT, « et à différents degrés : il peut s'agir d'humiliations ou de stratégies pour rogner sur les droits des auteurs, par exemple. Les auteurices sont rarement en position de force, d'autant plus qu'ils sont tiraillés entre l'envie de voir leur texte joué et le besoin d'obtenir des conditions raisonnables. »

« Ces violences, souvent, découlent du fait que certains termes contractuels sont mal définis », détaille Jean-Benoît Patricot en citant le contrat de commande pour une compagnie ou le travail plateau. Dans ce dernier cas, les auteurs peuvent être amenés à intervenir en tant que « scribe », pour rédiger le texte au fur et à mesure, alors que les comédiens et les metteurs en scène travaillent. « Mais il arrive aussi que l'auteur fournisse une base de travail, ou soit amené à retravailler le texte seul. Au bout du compte, on ne sait plus qui a écrit quoi, et les auteurices peuvent être dépossédés. »

De la même manière, la notion d'adaptation, notamment réalisée par un ou metteuse en scène, sera également à clarifier : « Lorsqu'un auteur publie un texte, il peut ensuite être modifié par de nombreux intervenants, y compris le metteur en scène, ce qui parait logique. Mais, parfois, le fait de couper un monologue pousse certains à s'estimer titulaires des droits eux aussi », assure-t-il.

Faire respecter ses droits et le respect du à son texte peut alors devenir complexe, pour un auteur ou une autrice, « avec l'intervention éventuelle d'un huissier, une procédure longue et coûteuse ».

« La 5e roue du carrosse »

La commission « Écoute », à partir de témoignages et de récits d'expériences, « qu'elles soient positives ou négatives », tentera de déterminer les principales causes de ces violences, ainsi que les manières de les désamorcer.

L'un d'entre elles sera l'élaboration de charte, « afin que les auteurices puissent faire valoir leur droit », insiste Jean-Benoît Patricot. Parce qu'elle manquerait de précision, la législation actuelle en matière de propriété intellectuelle laisserait la place à de trop nombreuses interprétations. « Aujourd'hui, les auteurices appellent généralement la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) pour y voir plus clair, mais son service juridique est finalement aussi démuni que nous. »

De plus l'inscription des metteurs et metteuses en scène à la SACD aboutit souvent à une négociation entre les deux parties. Généralement en position de faiblesse, les auteurs « sont confrontés à la même conclusion : “Ce sont ces conditions ou ton texte n'est pas joué” ».

Dans le secteur théâtral, en particulier du côté des établissements publics, une « sorte de défiance vis-à-vis du texte » et une « prédominance des metteurs en scène » favoriseraient ces situations, selon le président des EAT. « L'auteurice est considéré comme la 5e roue du carrosse, alors que nous sommes les quatre destriers qui font avancer l'ensemble », conclut-il.

