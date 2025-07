Prix Mallarmé 2025 : deux lauréats pour célébrer la poésie et la traduction

Créé en 1976, le Prix Mallarmé est l'une des plus anciennes distinctions consacrées à la poésie de langue française. Décerné par l'Académie Mallarmé, composée de vingt-neuf membres sous la présidence de Sylvestre Clancier, le prix récompense un auteur pour un recueil ou l'ensemble de son œuvre.

Outre la reconnaissance littéraire, il s'accompagne d'une dotation financière et d'une résidence poétique d'un mois à Brive. La remise du prix aura lieu le 8 novembre prochain à la Foire du livre de Brive, avec le soutien de la Ville.

Né en 1950, Valeriu Stancu est une figure reconnue des lettres européennes, auteur d’une œuvre dense, traduite dans plus de vingt pays. Écrivain, traducteur et éditeur, il partage sa production entre le roumain et le français. Son parcours littéraire comprend une soixantaine d'ouvrages parmi lesquels Miroirs du sommeil (L’Arbre à paroles, 2010), Ballade de mon ami le bourreau (Éditions Maïa, 2020) et L’insomniaque fusil de Rimbaud (Phi, 2024).

Également rédacteur en chef des revues roumaines Cronica et CronEdit, il a présidé la section régionale de l'Union des Écrivains de Roumanie entre 2005 et 2009. Il est chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France.

Le Prix Mallarmé étranger de la traduction

Créé en 2022, le Prix Mallarmé étranger de la traduction distingue les traducteurs et traductrices qui contribuent à faire découvrir en français la richesse de la poésie internationale. La cérémonie de remise se tiendra le 18 décembre 2025 à la Maison de la Poésie de Paris.

Le Prix Mallarmé étranger de la traduction 2025 revient à l'écrivain et journaliste argentin Mariano Rolando Andrade et au poète français Christophe Manon pour la traduction en français du recueil Chansons des mers du Sud, publié chez L'herbe qui tremble.

Né à Buenos Aires en 1973, Mariano Rolando Andrade est l’auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels Les Voyages de Rimbaud (1996) et Ballades des mers du Nord (2023). Il a notamment reçu le Prix international Juan Rulfo décerné par RFI. La cérémonie est prévue le 18 décembre à la Maison de la Poésie de Paris.

Christophe Manon, poète prolifique, est connu pour son œuvre traversant poésie, roman et traduction. Il a publié récemment Signes des temps (2024), Tout disparaîtra (2024) et Un amour (2025), ainsi qu’une trilogie aux éditions Verdier (Extrêmes et lumineux, Pâture de vent, Porte du Soleil).

L'an dernier, le Prix Mallarmé étranger de la traduction a été décerné à Marie Vrinat pour sa version française du recueil Là où nous ne sommes pas de Guéorgui Gospodinov, publié aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune. Quant au Prix Mallarmé, il a distingué Alain Breton pour son recueil Je ne rendrai pas le feu, paru aux éditions Les Hommes sans Épaules.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com