Faire un pas de côté avec Jean-Michel Ribes à Avignon

En 2023, la BnF recevait un don d’archives exceptionnelles. Les 20 dernières années du Théâtre du Rond-Point, passées sous la direction de Jean-Michel Ribes, faisaient leur entrée dans l’établissement. À cela s’ajoutent les archives personnelles de cet homme aux multiples casquettes — il était à la fois auteur, réalisateur et metteur en scène — depuis ses premiers pas créatifs à la fin des années 1960.

Grâce à ces acquisitions, l’institution créait « Jean-Michel Ribes, un pas de côté », une exposition dévoilée l’an dernier à la BnF François-Mitterrand. Elle reviendra, 5 au 26 juillet 2025, dans les salles voûtées de la Maison Jean Vilar, l’antenne avignonnaise de la BnF. Le commissariat de l’exposition est assuré par Lise Fauchereau, chargée de collections, et Hélène Keller, cheffe du service Archives et imprimés, toutes deux au sein du département des Arts du spectacle.

Une sélection de carnets seront présentés au public, accompagnés de manuscrits inédits, de dessins, de photographies, d’affiches, de maquettes originales de décors et de costumes, mais également de nombreux extraits vidéo.

Un défenseur de la créativité contemporaine

Une occasion de découvrir, ou redécouvrir, le travail foisonnant de Jean-Michel Ribes. Auteur dramatique, metteur en scène et cinéaste, il a défendu, tout au long de sa carrière artistique, sa liberté de ton, son goût pour l’imaginaire et sa fantaisie volontiers subversive – qui l’a souvent mené à la frontière des genres.

L'homme était l'ami et le complice d’artistes tels que Roland Topor ou Gérard Garouste, mais également d’hommes de théâtre comme Jean-Claude Grumberg ou Jérôme Savary. Au fil de sa carrière, il s’est entouré de comédiens emblématiques, parmi lesquels Jean-Pierre Bacri, Philippe Khorsand ou Jacques Villeret. Un entourage dont il s'est inspiré pour écrire le livre Dictionnaire de mes amis recommandables, publié en 2023 chez Actes Sud.

Tout au long de sa carrière, l’homme s'est consacré à l’écriture de pièces de théâtre. Il commence par Les Fraises musclées en 1970, et termine avec J’habite ici, publié chez Actes Sud en 2021. Toutes ces œuvres sont des témoins de son univers résolument singulier. C'est cette même créativité qui lui a ouvert les portes du Festival d’Avignon en 1975, où il entre avec Dieu le veut, un spectacle musical satirique sur les croisades.

De 1997 à 2022, il anime la manifestation « Texte nu », qui promeut les écritures contemporaines. Il réalise également cinq longs-métrages, et crée deux séries devenues cultes : Merci Bernard et Palace. Un peu plus tard, en 2001, il prend les rênes du Théâtre du Rond-Point à Paris, et assure sa direction jusqu’en 2022. Grâce à lui, ce lieu de culture emblématique de la capitale s’est transformé en un espace célébrant le travail d’auteurs vivants, et la vivacité des écritures contemporaines.

Crédits image : Leafar - Raphaël Labbé, CC BY-SA 3.0

