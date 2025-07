Cahiers de vacances : la grande vague qui sauvera le marché cet été ?

La femme de ménage se marie de Freida McFadden (City, trad. Karine Forestier) s’impose en tête avec 28.935 exemplaires écoulés cette semaine. Derrière, le premier volet La femme de ménage (J'ai lu) continue de séduire, 91 semaines après sa sortie, avec 28.296 ventes, suivi de près par le deuxième tome Les secrets de la femme de ménage (J'ai lu), qui enregistre 23.375 exemplaires vendus. En 4e position, on retrouve La psy (J'ai lu), toujours par Freida McFadden, avec 22.832 exemplaires.

Les cahiers de vacances signés Hachette, Passeport, prennent ensuite le relais, ce qui confirme leur place de leader du marché. Comme l'an dernier, c'est le cahier de la 6e à la 5e qui concentre le plus de ventes. Il arrive 5e avec 15.246 ventes. De la 5e à la 4e est 8e (12.149 ventes), du CE2 au CM1 est 9e (11.679 ventes) et du CE1 au CE2 est 10e (11.414 ventes). Plus généralement, les cahiers de vacances occupent la plupart des 30 premières places.

Ciao le Goncourt

Exit les Andrea, Quenard et autres Foenkinos, la seule autrice qui reste debout après le passage de la vague « cahiers de vacances » est Virginie Grimaldi, qui se classe 6e avec Plus grand que le ciel, qui réalise un beau score de 13.233 exemplaires vendus. Tandis que la meilleure entrée de la semaine se hisse directement en septième place : The devil's sons tome 5, romance sombre de Chloé Wallerand, séduit 13.158 lecteurs dès sa sortie.

Cette semaine, le marché enregistre 64 nouveautés. Une instabilité qui s'explique en grande partie par l'arrivée des cahiers de vacances. Le titre qui en a le plus souffert est Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau (Pocket), qui perd 86 places en un clin d'œil.

Le marché peut remercier tous les parents qui veulent faire travailler leurs enfants cet été. Grâce eux, il effectue un grand rebond après la chute vertigineuse de ces dernières semaines. On observe ainsi une augmentation de 45 % des ventes en volume et 32 % du chiffre d'affaires par rapport à la semaine 25. Cependant, ce n'est pas suffisant (mais presque) pour rattraper les performances de l'an dernier à la même période (-4 % en volume, -3 % en chiffre d'affaires).

C'est tout bon pour nous

