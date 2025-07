Une quête universelle de la liberté

« Un jour de mai 1980, Ilaria, huit ans, monte dans la voiture de son père à la sortie de l’école. De petits hôtels en aires d’autoroute, l’errance dans le nord de l’Italie se prolonge. En pensant à sa mère, l’enfant se promet de ne plus pleurer. Elle apprend à conduire et à mentir, découvre Trieste, Bologne, l’internat à Rome, une vie paysanne et solaire en Sicile. Grâce aux jeux, aux tubes chantés à tue-tête dans la voiture, grâce à Claudia, Isabella ou Vito, l’enlèvement ressemble à une enfance presque normale. Mais le père boit trop, il est un “guépard nerveux” dans un nuage de nicotine, pense la petite. S’il la prend par la main, mieux vaut ne pas la retirer ; ni reculer son visage quand il lui pince la joue. Ilaria observe et ressent tout. Dans une langue saisissante, rapide et précise, ce roman relate de l’intérieur l’écroulement d’une petite fille qui doit accomplir seule l’apprentissage de la vie. »

Par cette œuvre poignante et intense, la troisième du nom, Gabriella Zalapì impose un ton et un style très introspectif : sa quête et son besoin de vérité passent ici par une conquête de sa liberté. Le roman psychologique raconte sommairement la tyrannie exercée par son père sur elle, dans cette errance que celui-ci lui impose à coups de faux-semblants et de mensonges, et qui l’amène peu à peu à désobéir (pour mieux s’émanciper).

S’affranchissant des tumultes de ce père fantasque et imprévisible, la narratrice va devoir affronter ses propres fantômes. Se libérer de la toxicité de ces deux parents — père omniprésent au comportement anarchique et mère distante, voire absente — l’interroge sur sa vulnérabilité, et ce besoin irrépressible de mener son voyage intérieur, afin de se réapproprier sa propre histoire. Le récit se déroule avec une succession de victoires sur soi-même jalonnées de remises en question, de confusions puis de doutes.

Un parcours accidenté que l’enfant de huit ans subit. Au mitan du récit — magnifique —, Ilaria atteint une résonance universelle. Narrant plusieurs mondes en transformation, le texte multiplie les réflexions ambivalentes à la fois sur le sentiment de déracinement de l’héroïne et son envie de dépassement de soi. Chaque nouvelle destination choisie par ce père manipulateur est l’occasion d’un nouveau questionnement sur sa quête d’identité.

L’écriture de Gabriella Zalapì est pleine de fragments de vérité et de métaphores : on suit avec bonheur l’évolution existentielle de son personnage fébrile et vulnérable, peu à peu dépossédé de son monde imaginaire, mais conquis par un puissant désir de résilience. Un très grand livre qui transcende tous les récits personnels bancals, et confirme un grand auteur.

Extrait : « Depuis la séparation de nos parents et l’installation de Papa à Turin, nous nous voyons une fois par mois au restaurant. C’est Maman qui est à l’origine de l’idée. Elle préfère un endroit neutre. Elle dit qu’à la maison ils se disputent trop fort. Et c’est vrai que Chez Léon, ils se retiennent. Même si Papa serre les mâchoires et que Maman regarde au loin avec un air indifférent. Non, Papa n’a toujours pas trouvé d’emploi. Quand il dit “non-pas-de-travail” sa voix est triste, fatiguée. Maman tourne un peu la tête pour cacher son sourire et Papa se met en colère. Il répète le mot “humiliation”. Heureusement le serveur arrive et pose sur la table des assiettes de filets de perches ou des coupes de meringues à la crème chantilly. Merci. »

Extrait : « Tiens. Papa revient de la réception. Tiens. Ta mère t’a envoyé ça. Je scrute la calligraphie sur le paquet sans la reconnaître. Elle l’a envoyé chez Grand-Mère qui l’a envoyé ici. Pressée, je déchire le carton. Des œufs en chocolat tombent par terre. Au fond, il y a une boîte blanche avec des tubes de peinture, un pinceau et un bloc de papier à dessin. Je reconnais le logo rouge de Caran d’Ache. Vitrine de la gare Cornavin à Genève. Chaque fois qu’on passait par là avec Maman et Ana, on s’arrêtait pour regarder ces peluches qui e dans des mouvements saccadés, des crayons de couleur à la main. Papa rit. En tout cas, tu as de quoi dessiner. Occupe-toi. Je reviens dans deux heures. Je ne l’entends pas sortir ni la porte de la chambre se fermer. Je laisse mes larmes couler sur mes joues. Maman ne m’a pas oubliée. Je renifle le paquet. Je vois ses mains verser tous ces petits chocolats et me décide à les ramasser. À quatre pattes sur le tapis à poil long, sous mes doigts une petite boule de papier blanc tout chiffonné. »

Par Laurence Biava

