Un nègre qui parle yiddish : quand exil, amour et métissage se téléscopent

Dans un récit à la croisée des continents et des identités, Benny Malapa — auteur, réalisateurraconte, à travers Un nègre qui parle yiddish, l’épopée singulière de sa propre famille, marquée par la colonisation, l’exil, les guerres et le métissage. Ce roman, à paraître chez Fayard en août 2025, retrace l’histoire de Paul Malapa, fils d’un roi camerounais et d’une mère allemande, et de Suzanne Rubin, juive polonaise rescapée des pogroms.

À partir d’une anecdote personnelle survenue à Jérusalem — où l’auteur s’entend dire par une passante médusée : « Un nègre qui parle yiddish ? » — Benny Malapa remonte le fil d’une histoire familiale complexe et méconnue, entre Afrique, Europe et diaspora juive. De la colonisation allemande du Cameroun à l’antisémitisme européen, du Paris des années 50 aux trajectoires d’exil, le roman déroule une fresque familiale où se croisent discriminations, quête de justice et transmission.

Le récit s’articule autour de la figure de Paul Malapa, métis né à Hambourg en 1914 d’un père camerounais issu des Batangas, peuple côtier marqué par l’esclavage, et d’une mère allemande. Victime du racisme, Paul incarne la mémoire d’une Afrique dépossédée et d’une Europe fracturée. Sa rencontre avec Suzanne Rubin, juive polonaise réfugiée, scelle l’union improbable de deux héritages meurtris.

Sacré confluent d’existences, de parcours et d’histoires… D’autant que Paul, fuira la haine et la pauvreté en se rendant à Paris, quand Suzanne, elle, découvre la misère quand sa famille est ruinée par la crise de 1929. Elle a 11 ans. Et c’est dans la ville de l’amour qu’ils se rencontreront. Logique ? Aucune. Mais en 1941, en pleine occupation, plus rien n’a d’importance autre que l’espoir.

À travers des souvenirs familiaux, des recherches historiques et des témoignages glanés au fil du temps — à Paris, Milan ou encore au Cameroun — Benny Malapa reconstitue le puzzle d’une lignée ballottée par les tourments du XXe siècle : colonisation, Shoah, luttes d’indépendance et intégration. Le roman, porté par une langue directe et incarnée, interroge aussi la notion d’appartenance, entre africanité, judaïté et héritage européen.

Par Nicolas Gary

