Rien n'est parfait : le roman bienveillant qui bouscule les clichés du lycée

Face à elle, Jade. Belle, brillante, populaire. « Miss Perfect », comme l’appelle Vic, non sans une pointe d’ironie », sourit Laura, libraire et passionnée de littérature jeunesse. Libraire à Crépy-en-Valois, Laura Martin-Rolland a récemment ouvert La Librairie du Valois, un lieu indépendant ouvert à tous les lecteurs, petits et grands.

Pourtant, derrière les apparences, la rivalité cède vite la place à un rapprochement inattendu. « Au fil des cours et des élections, elles se découvrent, s’apprivoisent, et ce qui ressemble d’abord à une compétition devient peu à peu une amitié, peut-être plus », précise Laura, dans notre dernier podcast.

Un entretien à écouter ci-dessous, dès à présent :

Loin des clichés, le roman séduit par la justesse de ses personnages. Vic, avec ses maladresses et ses incertitudes, incarne une héroïne profondément humaine. « On s’attache à elle parce qu’elle est vraie. Elle doute, elle se trompe, elle s’énerve, mais elle reste déterminée. Elle nous rappelle quelqu’un qu’on connaît, peut-être même nous-mêmes », confie Laura. Une sincérité qui dépasse le cadre du lycée et parle à toutes les générations.

Sous des dehors légers, Rien n’est parfait aborde des thèmes essentiels : la pression scolaire, les amitiés compliquées, l’acceptation de soi. « C’est un roman doudou, un livre cocon qui réconforte. Ce genre de lecture où on se sent bien, avec des personnages bienveillants, sans être parfaits », souligne la libraire.

L’une des scènes marque particulièrement les lecteurs. Celle où Vic et Jade, seules dans la chambre de Vic, révisent ensemble. « Elles commencent à discuter séries, et très vite, on sent l’alchimie. Ce moment où l’amitié bascule peut-être vers autre chose. On ne sait pas encore si c’est réel ou fantasmé, mais c’est très touchant », raconte Laura. Ces détails du quotidien, ces hésitations familières, construisent un récit subtil où l’amour s’immisce sans bruit.

Ancienne éditrice en littérature jeunesse, Laura observe avec satisfaction l’évolution du genre. « Ces dernières années, la diversité s’est étoffée. On trouve enfin des romans accessibles, bienveillants, qui mettent en avant des personnages LGBTQIA+, sans tomber dans le stéréotype ou le misérabilisme », analyse-t-elle.

Dans sa librairie généraliste, Rien n’est parfait trouve naturellement sa place au rayon young adult, côté romances et tranches de vie. Le roman s’adresse aux adolescents, aux jeunes adultes, mais pas seulement. « Des parents viennent l’acheter pour leurs enfants. D’autres pour eux-mêmes. Ces thématiques universelles touchent tout le monde : l’amitié, l’amour, l’estime de soi. Que ce soit au lycée ou bien après », précise Laura.

Souvent comparé à Heartstopper, l’album phénomène mettant en scène une romance entre deux garçons, Rien n’est parfait offre, selon la libraire, une alternative douce et bienveillante. « On retrouve la même sensibilité, la même attention aux émotions. Sauf qu’ici, c’est l’histoire de deux jeunes filles. Une autre version pour tous ceux qui ont adoré cette ambiance », conclut-elle.

Crédits photo : Scrinéo

Par Lefoulon Inès

