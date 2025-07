Les disparus, les regrets, et... Laure

Laure est un roman de deuil et de réminiscences. Kevin Orr y construit un récit à la première personne où passé et présent s’entrelacent dans une forme éclatée, à la frontière du journal intime et du roman d’apprentissage. Le narrateur revient sur la lente agonie de son père, vieil homme résigné et terrifié à l’idée de mourir seul dans un EHPAD parisien.

À travers cette relation douloureuse et silencieuse, le narrateur sonde la peur de la disparition et l’impuissance face au déclin des corps.

Mais Laure est surtout le récit d’une obsession amoureuse : celle de Laure, rencontrée au collège, érigée en figure idéale et insaisissable. Adolescente gracile et singulière, Laure devient peu à peu un spectre omniprésent, source de désir, de nostalgie et de regrets.

Le roman remonte aux origines de cette passion fondatrice et à ses répercussions dans la vie adulte, jusqu’à la mort de Laure, internée en hôpital psychiatrique à la fin de son existence.

En parallèle, le narrateur exhume les carnets de sa mère, disparue prématurément, où s’entrelacent confidences, doutes et aveux de faiblesse maternelle. Ces fragments dévoilent les failles, les contradictions et l’héritage familial complexe, entre exigence de perfection et incapacité à aimer sereinement.

Laure, c’est le roman d'une passion fantôme et Kevin Orr, l’anatomiste d'une mémoire en miettes : entre un père déclinant et un amour fantasmé, s’immiscent l’obsession, la parte et le deuil, dans les cendres qu’une famille où Laure a laissé ses traces.

À travers ces strates de souvenirs et d'écrits personnels, l'ouvrage questionne la mémoire, la filiation et les traces laissées par les disparus. Avec une écriture brute et morcelée, le texte oscille entre tendresse, cruauté et dérision, sans jamais céder à l’idéalisation.

À paraître le 22 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com