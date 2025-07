Mort de Michael Madsen, acteur fétiche de Tarantino et poète

Après le passage des secours ce jeudi 3 juillet au matin au domicile de l'acteur, à Malibu (Californie), le décès de Michael Madsen a été prononcé à 8h25. Sa mort n'est pas suspecte, et serait due, selon son manager, à un arrêt cardiaque.

Révélé par Reservoir Dogs en 1992, Madsen aura collaboré à plusieurs reprises avec l'un des réalisateurs les plus populaires de la fin du XXe siècle, Quentin Tarantino. Il apparaît en effet dans Kill Bill : Volume 1 (2003) et Kill Bill : Volume 2 (2004), puis dans Les Huit Salopards (2016), avant une apparition dans Once Upon a Time… in Hollywood (2019).

Le pic de sa carrière se trouve indéniablement au cours de la décennie 1990, quand il devient un visage récurrent du cinéma américain, souvent associé avec des personnages de « durs à cuire ». Il travaille avec Roger Donaldson sur Guet-apens, en 1994, adapté d'un roman de Jim Thompson publié en 1958, ou Mike Newell pour Donnie Brasco (1997), devenu une référence de film consacré à la mafia, inspiré d'un récit de Joseph D. Pistone et Richard Woodley.

Il apparait dans un certain nombre d'autres adaptations d'ouvrages, notamment Blueberry, l'expérience secrète (2004), de Jan Kounen, d'après la série de Jean-Michel Charlier et Jean Giraud, ou Sin City (2005) de Frank Miller et Robert Rodriguez, d'après les bandes dessinées du premier. Cette même année, il prête sa voix à l'un des personnages du Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique, d'Andrew Adamson, film tiré du roman de C. S. Lewis.

Un poète hors-la-loi

Plusieurs acteurs et actrices ayant côtoyé Madsen ont salué sa mémoire, et son collègue Walton Goggins a fait référence à un autre pan de sa carrière, en rappelant son statut de « poète ». Virginia Madsen, sa sœur, a pour sa part évoqué « un poète en costume de hors-la-loi », dans une publication sur le réseau social Instagram.

Passionné par la poésie, Madsen avait en effet publié plusieurs recueils : Eat the Worm (Vantage Press, 1995), Beer, Blood, and Ashes (Vantage Press également, en 1995) et Burning in Paradise (Incommunicado Press, 1998), préfacé par Dennis Hopper. En 2005, la maison d'édition 13 Hands Publications avait proposé une anthologie, réunissant ses textes écrits depuis 1995 et présentée comme le premier volume d'une série.

Selon ses managers, un nouveau titre de Madsen était en préparation, intitulé Tears for My Father : Outlaw Thoughts and Poems et prévu pour 2026 chez Rare Bird Books. Cet ouvrage est préfacé par Quentin Tarantino en personne, qui saluait dans sa présentation des textes qu'il considère « certains des meilleurs comptes-rendus de la vie de bohème des acteurs que j'ai jamais lus ».

« L'une des raisons pour lesquelles le travail de Michael a une telle importance à mes yeux est qu'il écrit sur des sentiments et des émotions qui semblent parfois étrangers aux dernières générations », assurait encore le réalisateur de Pulp Fiction. Le travail poétique de Michael Madsen reste, à ce jour, inédit en français.

Notons aussi qu'en 2006, Michael Madsen avait publié son premier et unique livre de photographies, Signs of Life, chez 13 Hands Publications.

Photographie : Michael Madsen, en 2015 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com