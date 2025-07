Des journalistes arrêtés en Turquie pour un dessin jugé offensant

Le 26 juin 2025, le magazine satirique turc LeMan a publié un dessin représentant deux personnages se serrant la main dans le ciel, au-dessus d'une ville en ruines. L’un se présente comme « Mohammed », l’autre comme « Moïse ». Le gouvernement turc a immédiatement dénoncé cette illustration, accusant la revue d’avoir représenté le prophète Mahomet et d'avoir ainsi porté atteinte aux « valeurs religieuses » et à la « paix sociale ».

En réponse, le parquet d'Istanbul a ouvert une enquête pour « dénigrement des valeurs religieuses ». Quatre membres de l'équipe ont été arrêtés : le dessinateur Dogan Pehlevan, le rédacteur en chef Zafer Aknar, le graphiste Cebrail Okçu et le directeur de la rédaction Ali Yavuz. Deux autres responsables, le cofondateur du journal Tuncay Akgün et le rédacteur Aslan Özdemir, se trouvant à l’étranger, sont visés par des mandats d’arrêt.

Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a confirmé les arrestations et publié sur les réseaux sociaux des images de l'interpellation du dessinateur. Il a qualifié le dessin d'« ignoble » et a affirmé que ses auteurs « recevront la punition qu'ils méritent devant la loi ». Le ministre de la Justice, Yilmaz Tunc, a lui aussi condamné la publication, la jugeant contraire aux valeurs religieuses et à l'ordre social.

À LIRE — Le dessin satirique, une voix fragile en Turquie

Dans la soirée du 30 juin, la tension est montée d'un cran à Istanbul. Un bar fréquenté par des membres du personnel de LeMan a été attaqué par des manifestants. Des affrontements ont éclaté avec les forces de l’ordre, impliquant entre 250 et 300 individus. La police a eu recours à des balles en caoutchouc et à des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

Les autorités ont par ailleurs perquisitionné les locaux du magazine sur l'avenue Istiklal, dans le centre d'Istanbul.

Une presse muselée

Face aux accusations, LeMan a rejeté toute intention blasphématoire sur le réseau X, précisant que le personnage du dessin portait simplement le prénom Mohammed, fréquent dans le monde musulman, et que l'illustration n’avait aucun lien avec le prophète de l'islam.

Cet épisode intervient dans un climat particulièrement tendu pour la presse turque, reléguée 159ᵉ sur 180 dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse. En dix ans de présidence d'Erdogan, la Turquie est devenue l'un des pays les plus répressifs envers la presse. Reporters sans frontières (RSF) publiait, en 2025, un bilan alarmant : cinq journalistes tués, 131 emprisonnés et des centaines poursuivis, dont 77 condamnés pour « insulte envers le président ».

À LIRE – Turquie : arrestation d'un journaliste controversé pour "insulte au président"

Plus de 85 % des médias nationaux sont désormais contrôlés par des proches du pouvoir. La justice, les médias publics et les régulateurs seraient instrumentalisés, tandis que sites et réseaux sociaux subiraient fréquemment des actes de censure.

Crédits photo : Anouchka Unel Lotusalp, CC BY-SA 3.0

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com