Maïa Hruska reçoit la 25e bourse Cioran pour son essai Pokoï

Le jury de la bourse Cioran s’est réuni le 19 juin 2025 pour désigner la lauréate de cette édition anniversaire. Composé notamment de Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, de l’essayiste Belinda Cannone et des anciens lauréats Claude Arnaud et Bertrand Lacarelle, le comité a salué le caractère prometteur et original du projet de Maïa Hruska.

Intitulé Pokoï, mot tchèque polysémique signifiant à la fois « chambre » et « tranquillité », l’essai s’intéresse à la langue perçue comme un « vêtement » qui intrigue et se déforme. Dans ce texte, Maïa Hruska explore la condition de polyglotte à travers sa propre trajectoire marquée par le tchèque, le russe, le français, l’allemand et l’anglais, qu’elle décrit comme un « lieu bariolé, foutraque même ».

Née en 1991 d’une famille franco-tchèque, Maïa Hruska a grandi en Allemagne avant de s’installer à Londres, où elle travaille dans l’édition et collabore ponctuellement avec la presse. Diplômée de l’Université de Cambridge et du King’s College, elle s’est fait connaître en 2024 avec Dix versions de Kafka, un essai salué par la critique pour son analyse des traductions et des lectures de Kafka dans l’entre-deux-guerres. Cet ouvrage lui a valu plusieurs distinctions : le Prix Transfuge du Meilleur essai, le Prix André Malraux (catégorie essai sur l’art) et, en 2025, le prix François Billetdoux de la Scam.

Créée grâce au legs de Simone Boué, compagne d’Émile Cioran, la bourse Cioran permet chaque année à un essayiste écrivant en français ou dans une langue de France de mener à bien un projet librement inspiré de l’esprit littéraire ou philosophique de l’auteur. La remise de cette 25e édition se tiendra le mercredi 8 octobre prochain au siège du Centre national du livre.

L'année dernière la bourse Cioran était attibuée à Jean Rouaud pour son projet d’essai Devenir Vassili Grossman.

Crédits photo : ActuaLitté

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com