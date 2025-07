La petite sorcière Brume s'expose à Bruxelles

Née de la collaboration entre Sophie Mille, directrice du festival Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens, et Isabelle Debekker, directrice du Musée de la BD de Bruxelles, l’exposition Abracada'Brume célèbre l’univers de la série Brume (éditions Glénat) qui rencontre un vif succès en librairie avec 130 000 exemplaires vendus. Après avoir séduit le public amiénois, l'exposition investit les murs du prestigieux musée bruxellois dès le 12 juillet prochain.

Co-produite par les deux institutions et conçue par un trio de commissaires — Gilles Hautière, Toinon Marck-Ledoux et Lunatine —, l’exposition s’adresse en priorité aux enfants, en leur proposant un parcours ludique et immersif dans l’univers enchanteur de Brume, petite héroïne espiègle et obstinée qui rêve de devenir sorcière.

Les jeunes visiteurs pourront découvrir le destin hors du commun de Brume, recueillie dans la forêt et lancée dans une aventure rocambolesque pour prouver ses talents de magicienne. Entourée de ses compagnons, Hugo et le cochon Hubert, elle affronte sortilèges ratés, dragons et forêts interdites, dans un univers graphique soigné porté par le dessin de Carine Hinder et le scénario rythmé de Jérôme Pélissier.

Un temps fort est prévu le 26 juillet, lorsque les auteurs, Carine Hinder et Jérôme Pélissier, animeront un atelier dessin au musée, pour le plus grand plaisir des jeunes lecteurs.

Carine Hinder et Jérôme Pélissier, auteurs de Brume

Le couple d’auteurs, formé sur les bancs de l’école Estienne à Paris, partage aujourd’hui sa vie et ses projets artistiques en Bretagne. Tous deux issus du monde du jeu vidéo, de l’illustration et de l’animation, ils ont fait de Brume, leur première bande dessinée, un véritable phénomène éditorial. Le dernier tome de la trilogie est paru en octobre dernier, confirmant l’engouement pour cette série jeunesse qui, avec plus 150.000 exemplaires vendus d'après Edistat, dépasse largement les standards du marché.

Crédits illustration : Musée de la BD de Bruxelles - exposition Abracada'Brume

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com