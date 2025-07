CJUE : les frais de port minimum du livre bien reçus par l'avocat général

La France peut-elle fixer un montant plancher des frais de port du livre, et l'imposer aux acteurs ayant une activité sur son territoire ? La loi du 30 décembre 2021 « visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs », surnommée loi Darcos d'après son instigatrice, a introduit le concept de frais de port plancher pour les commandes de livres.

Depuis un arrêté ministériel du 4 avril 2023, lorsque la facture totale des ouvrages commandés est inférieure à 35 €, les frais de port sont facturés au client, à hauteur, au minimum, de 3 € (un prix plancher qui retombe à 0,01 € lorsque le montant total de la commande dépasse 35 €). Cette mesure était destinée à protéger le réseau de librairies face au commerce en ligne, selon la volonté du législateur.

Parmi les opposants à cet encadrement des frais de port, la multinationale Amazon qui, dès le mois de juin 2023, avait introduit un recours devant le Conseil d'État, pour « excès de pouvoir ». Cette procédure contestait la légalité de l'arrêté ministériel, en citant ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français, mais surtout un avis circonstancié rendu par la Commission européenne en février 2023.

Dans cet avis, la CE émettait des réserves, craignant « une augmentation significative du prix final » proposé aux consommateurs, mais aussi l'absence d'étude d'impact préalable réalisée par la France, ou d'évaluation quant aux effets attendus de la nouvelle législation sur le réseau des librairies.

En mai 2024, le Conseil d'État se tournait à son tour vers l'Union européenne, en renvoyant la question à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), afin d'obtenir son avis. Il l'interrogeait notamment pour déterminer si le droit européen autorise une telle mesure nationale qui réglemente l'exercice des services en ligne dans le but de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle.

Un cadre juridique à définir

Par ses questions adressées à la CJUE, le Conseil d'État attirait son attention sur le cadre juridique applicable, pour juger de la conformité de la loi Darcos avec le droit européen. Ainsi, l'avocat général considère-t-il deux cas de figure.

Le premier examine si les mesures d'encadrement des frais de port du livre relèvent du domaine coordonné de la directive sur le commerce électronique (2000/31). Pour l'avocat général, même si la livraison du livre découle de sa commande en ligne, « il s’agit, juridiquement et dans les faits, de deux opérations, à savoir la vente d’un livre et sa livraison subséquente ».

La législation française porte ainsi sur la livraison de livre à domicile, et non sur la commande en ligne à proprement parler : il en prend pour preuve le fait que la commande en ligne, si le retrait est effectué en magasin, peut bénéficier d'une livraison gratuite — un point qui a également été contesté par Amazon, et examiné par le Médiateur du livre en France. Selon l'avocat général, la législation n'entre donc pas dans le champ de cette directive 2000/31.

Le second cas de figure évoque la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/123), qui cherchait à lever les obstacles à la libre circulation de ces services. Maciej Szpunar estime que la fixation, par un État, d'un tarif minimal pour la livraison à domicile d’une commande relève bel et bien de son champ d'application. Depuis cette seule perspective, une telle législation semble bien peu compatible avec les objectifs de cette directive : elle ressemble fort à une entrave.

Néanmoins, dans sa rédaction, celle-ci concède une certaine marge de manœuvre aux États membres vis-à-vis du droit européen, en ménageant une réserve. Ainsi, l'article 1er de la directive précise-t-il que cette dernière « ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau [de l’Union] ou niveau national, dans le respect du droit de l’Union, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et assurer la défense du pluralisme ».

Les conclusions de l'avocat général indiquent que, d'après son analyse, de « telles mesures peuvent servir en tant que moyens de justification d’une entrave à la libre prestation des services ». La protection de la diversité culturelle serait alors la justification mobilisable par le gouvernement français pour son entrave à la libre prestation de service — l'encadrement des frais de port du livre.

Une proportionnalité qui reste à prouver

Une fois ce cadre juridique défini, tout reste à faire, en réalité, pour le gouvernement, afin de sauver sa loi. Ainsi, l'avocat général rappelle qu'« [u]n État membre est [...] tenu de justifier une réglementation nationale visant à promouvoir la diversité linguistique au même titre qu’il justifie une entrave, en apportant la preuve que la réglementation est proportionnée ».

D'après la lecture de la directive par l'avocat général, celle-ci ferait de la promotion et de la protection de la diversité linguistique une « raison impérieuse d’intérêt général » susceptible de justifier une entrave à la libre prestation des services. Afin de défendre sa législation et son objectif de défense de la diversité culturelle, la France devra défendre sa « proportionnalité », rappelle l'avocat général.

Les conclusions publiées ce jeudi 3 juillet, accessibles à cette adresse ou en fin d'article, ne constituent pas l'aboutissement de la procédure ouverte par Amazon contre l'arrêté ministériel. Bien au contraire, il s'agirait plutôt du commencement : en effet, la CJUE doit encore rendre sa décision, ce qui devrait survenir dans quelques mois.

La Cour suit habituellement les conclusions de l'avocat général, mais rien n'est moins sûr : les juges peuvent également s'en distinguer.

Ensuite, une fois la décision de la CJUE rendue, le Conseil d'État reprendra son examen de l'arrêté ministériel, pour trancher quant à sa légalité vis-à-vis du droit de l'Union.

Rappelons que la Commission européenne menait elle aussi son propre examen de la loi française, comme nous l'avaient indiqué ses services en 2023. Une étude vraisemblablement suspendue, au moins le temps que la CJUE rende sa décision sur le cadre juridique applicable à l'encadrement des frais de port du livre en France.

Une décision attendue

Interrogé, Amazon France indique : « Nous prenons note de l'avis de l'Avocat général et attendons la décision à venir de la Cour de justice de l'Union européenne. En l'attente, nous réitérons les fortes préoccupations soulevées tant par la Commission européenne que par Amazon concernant la légalité de cet arrêté ministériel. En plus de soulever des inquiétudes sur le volet juridique, cette mesure pénalise les lecteurs, les auteurs et la lecture en général. »

Sur ce dernier point, qui sera bien entendu évoqué lorsqu'il s'agira de prouver la proportionnalité de la loi et sa capacité à défendre la diversité linguistique, Amazon multiplie depuis plusieurs mois les messages.

La firme avait ainsi commandé deux études à l'IFOP afin de rendre compte de l'impact — négatif — de la loi Darcos et de l'encadrement des frais de port du livre sur le pouvoir d'achat des Français et leurs dépenses consacrées au livre. Elle s'appuyait par ailleurs sur des données de l’Institut NielsenIQ GfK sur le marché français du livre en 2024, qui remarquaient des ventes de livres en recul de 3 % en volume et de 1 % en valeur.

Selon GfK toujours, le nombre de lecteurs s'établissait à 23 millions, soit une perte de 2,6 millions d’acheteurs sur un an. Les acheteurs en ligne ne se seraient reportés que pour moitié vers d'autres circuits, ce qui accréditerait, pour l'enseigne, une analyse liant le recul des ventes de livres à l'entrée en vigueur de la loi Darcos.

À l'inverse, le ministère de la Culture, mais aussi le Syndicat de la librairie française et des grandes surfaces culturelles défendent pour leur part cette législation. « [L]a part de marché des librairies dans les ventes de livres est passée de 2023 à 2024 de 23,7 % à 26,8 %, celle des grandes surfaces spécialisées de 28,4 % à 29,9 % tandis que celle des grandes surfaces non spécialisées stagnait (de 18,1 % à 17,9 %) et que la part de marché en ligne diminuait sensiblement de 22,2 % à 19,9 % », indiquait le ministère de la Culture dans ses derniers Chiffres-clés du secteur du livre.

Interrogé, le Syndicat de la librairie française n'a pas encore répondu à notre sollicitation.

Photographie : illustration, RDNE Stock project, domaine public

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com