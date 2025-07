Manga : la seconde main bat des records chez Easy Cash en 2025

Les données de l’étude de la Sofia, présentée en avril 2024 (portant sur les années 2022-2023), montrait que contrairement aux mangas neufs — dont les ventes avaient augmenté alors — les achats de mangas d’occasion on globalement stagné sur la période étudiée. En parallèle, les bandes dessinées franco-belges et les comics d’occasion ont connu une augmentation plus marquée. Ainsi, tout le 9e Art (BD, mangas et comics) représentent environ 1 achat d’occasion sur 11.

Sur Internet, parmi les 18 millions d’offres collectées, la catégorie BD/mangas/comics compte pour une fraction non spécifiée mais notable dans l’offre globale.

Le prix moyen des mangas augmente de manière plus marquée (+22 % en cinq ans), indiquant peut-être une raréfaction de certains volumes ou une montée de la demande sur des titres spécifiques. Le prix moyen de toute l’occasion reste cependant faible, autour de 4–4,50 €, mais les mangas se situent à un niveau supérieur à cette moyenne.

Argent facile ou easy cash ?

Dans l’ombre, la seconde main tire son épingle du jeu. Easy Cash, premier réseau français de produits d’occasion, affiche des chiffres qui en disent long. Plus de 441 000 mangas vendus en 2024. Une progression de 10,5 % en volume au premier trimestre 2025, alors que le marché global s’effrite.

Les raisons sautent aux yeux. Le prix moyen d’un manga d’occasion plafonne à 4,50 €. Deux fois moins cher que le neuf. Pour les lecteurs assidus, la tentation est forte. D’autant que le phénomène ne se limite plus aux petits budgets. La seconde main devient un réflexe. Elle représente déjà plus d’un quart des ventes de livres chez Easy Cash. Les rachats, eux, ont doublé en deux ans.

À la veille de la Japan Expo, temple européen de la culture nippone, Easy Cash publie son baromètre 2025. Un panorama des pratiques et des envies des fans de manga. L’étude s’appuie sur les données de vente du réseau et sur un sondage auprès de 1652 lecteurs adeptes de la seconde main.

Ami lecteur, mon semblable, mon frère

Premier enseignement : le lecteur de manga n’est pas un flâneur occasionnel. C’est un lecteur frénétique. Près de 20 % achètent plus de 50 mangas par an. Dans l’univers littéraire, seuls 8 % des amateurs de romans ou de polars atteignent ce niveau. Loin des clichés, les otakus composent une communauté organisée. Une partie collectionne, l’autre revend ou rachète à prix doux.

Les séries cultes restent les locomotives du marché. Naruto caracole en tête, avec quatre volumes dans le Top 10 des ventes d’occasion. One Piece et Fairy Tail complètent le podium. Les premiers tomes s’arrachent. Les intégrales séduisent les collectionneurs comme les nouveaux venus.

L’univers ne s’arrête pas aux étagères. Figurines, jeux vidéo, accessoires gaming… Les produits dérivés cartonnent. Plus de 11 000 articles écoulés en 2024 chez Easy Cash. One Piece domine le marché des figurines. Dragon Ball et Naruto règnent dans le gaming. Demon Slayer coche les deux cases. Fairy Tail reste plus discret, mais son potentiel grandit.

Derrière cette effervescence se dessine un changement d’habitudes. Depuis la crise sanitaire, près d’un quart des lecteurs a basculé vers l’occasion et l’achat en ligne. La densité de l’offre, jugée opaque par un tiers des répondants, freine les achats impulsifs. Résultat, 55 % des lecteurs avouent ralentir leur consommation. Le manga s’impose pourtant comme la première catégorie littéraire chez Easy Cash, devant les romans et les polars.

Sur la question des droits d’auteur, le clivage persiste. Les fans de mangas se montrent moins enclins à payer plus cher pour soutenir la création. Seuls 12 % l’envisagent, contre 15 % chez les autres lecteurs. L’augmentation des prix séduit à peine 11 % des amateurs de mangas, loin des 16 % observés chez les lecteurs d’autres genres.

« Ce que nous observons, c’est un double mouvement : un attrait fort pour la collection d’un côté - 41 % des acheteurs déclarent dépenser plus de 100 € -, et un retour à l’occasion pour des raisons économiques de l’autre » explique Anne-Catherine Péchinot, Directrice Générale d’Easy Cash.

Et d'ajouter : « Près d’un quart des lecteurs a d’ailleurs changé ses habitudes depuis le Covid, en privilégiant l’achat en ligne et la seconde main. Le manga structure aujourd’hui un nouveau modèle de consommation culturelle, dont la seconde main est devenue un levier clé. »

