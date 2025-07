25.000 livres offerts sur les autoroutes cet été

Après Sylvain Tesson, Karine Tuil, ou encore Erik Orsenna, c’est désormais Lilia Hassaine qui se prête au jeu des bibliothèques à ciel ouvert de la Fondation VINCI Autoroutes, en tant que marraine de l’édition. Les voyageurs pourront découvrir les livres sélectionnés par l’autrice dans les 13 aires de services participantes, et s’aider de notices de lecture pour choisir celui qui les accompagnera.

Comme chaque année, 14 titres, dont 2 ouvrages jeunesse, composent la sélection proposée. Pour les plus jeunes, Lilia Hassaine a retenu deux classiques : Un amour de tortue de Roald Dahl (trad. Henri Robillot, Gallimard jeunesse) et Voyage au pays des arbres de J.M.G. Le Clézio (Gallimard jeunesse), un conte poétique idéal pour éveiller l’imaginaire.

Du côté des adultes, la collection Folio des éditions Gallimard s’invite dans les coffres et les sacs de plage. Romans contemporains, polars, grands classiques… Autant de compagnons de voyage offerts aux automobilistes, pour transformer les pauses qu’ils prendront sur la route.

Au total, les autoroutes participantes distribueront plus 25.000 ouvrages cet été. Cette nouvelle édition fait grimper le nombre de livres offerts aux vacanciers depuis le lancement de l’opération par la Fondation VINCI Autoroutes à 165.000.

Voici la liste des ouvrages sélectionnés :

Baisers de cinéma, Eric Fottorino (Folio)

L’Adversaire, de Emmanuel Carrère (Folio)

La nourrice de Francis Bacon, de Maylis Besserie (Folio)

La vie matérielle, de Marguerite Duras (Folio)

Une année studieuse, de Anne Wiazemsky (Folio)

Le roitelet, de Jean-François Beauchemin (Folio)

Le Seigneur des Anneaux Tome 1, de John Ronald Reuel Tolkien (trad. Daniel Lauzon, Folio)

Le Facteur Sonne Toujours Deux Fois, de James Mallahan Cain (Folio)

L’araignée pendue à un cil : 33 femmes surréalistes, sous la direction de Marie-Paule Berranger (Folio)

Le Petit Prince, de Joann Sfar (d’après l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, aux éditions Folio)

Lecture et sécurité font route commune

Lancée en 2018, cette opération unique en son genre associe plaisir de lire et prévention routière. En incitant les automobilistes à prolonger leur temps de pause, la Fondation VINCI Autoroutes espère lutter contre la fatigue et la somnolence au volant, qui sont les deux principales causes majeures d’accidents lors des longs trajets estivaux.

En partenariat avec le Centre national du livre (CNL), le ministère de l’Éducation nationale et l’association Lire et faire lire, cette opération souhaite rendre la lecture, et donc la culture, plus accessible à toutes et tous, et particulièrement pour les enfants.

Voici la liste des autoroutes où se procurer un livre, tous les vendredis et samedis :

• A10 - Limours-Janvry : vendredi 4 juillet de 11h à 15h

• A7 - Saint-Rambert-d'Albon : vendredi 4 juillet de 11h à 15h

• A52 - Marcel Pagnol: vendredi 4 juillet de 11h à 15h

• A10 - Limours-Janvry : les vendredis de 11h à 15h et les samedis de 8h30 à 14h30

• A11- Sarthe Sargé-Le Mans Nord: les vendredis de 11h à 15h et les samedis de 8h30 à 14h30

• A10 - Meung-sur-Loire : les vendredis de 11h à 16h et les samedis de 8h30 à 14h30

• A10 - Poitou-Charentes Nord: les vendredis et samedis de 11h à 15h

• A61 - Port-Lauragais Sud : les samedis de 9h à 15h

• A8 - La Sainte-Victoire: les vendredis de 10h à 16h et les samedis de 9h à 15h

• A9 - Le Village Catalan : les vendredis et samedis de 11h à 15h

• A7 - Saint-Rambert d'Albon Ouest : les vendredis de 11h à 15h et les samedis de 8h30 à 14h30

• A7 - Montélimar Ouest: les vendredis de 11h à 15h et les samedis de 8h30 à 14h30

• A7 - Lançon-de-Provence Ouest : les vendredis de 11h à 15h et les samedis de 8h30 à 14h30

• A8 - Vidauban Sud: les vendredis de 10h à 16h et les samedis de 9h à 15h

• A85 - Romorantin: les vendredis de 11h à 16h et les samedis de 9h à 15h

• A62 - Agen Porte d'Aquitaine : les samedis de 9h à 15h

