Marché immobilier : des ouvrages pour adopter les bonnes stratégies

Ces dernières années, de nombreux bouleversements sont intervenus sur le marché immobilier et ce notamment depuis la pandémie. Ainsi, après une période d'euphorie, l'année 2023 a marqué un tournant pour l'immobilier en France. Selon les chiffres de la FNAIM, les ventes ont chuté de près de 21 % par rapport à 2022, en grande partie sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt. En parallèle, le prix moyen au m² dans l'ancien s'est stabilisé, voire replié dans certaines grandes agglomérations. Le contexte invite à la prudence, mais aussi à la réflexion sur de nouvelles stratégies d'acquisition.

Le segment de l’immobilier neuf conserve une certaine dynamique, malgré une baisse des mises en chantier. La réglementation environnementale RE2020, les dispositifs fiscaux (Pinel, LMNP) et la qualité énergétique des logements attirent toujours une partie des acheteurs, notamment les primo-accédants et les investisseurs en quête de rendement sûr. Plus d'information, c'est bien ce que les acheteurs potentiels recherchent. Et si l'on peut s'informer en ligne, il est aussi bievenu d'approfondir ses connaissances sur un marché de plus en plus complexe. Cependant, faire le choix d'acquérir un appartement neuf dans un programme neuf assure, par ailleurs, une meilleure maîtrise des charges et de l'entretien.

Acheter dans le neuf ne se limite pas à une simple opportunité fiscale. Il s’agit aussi d’un choix de confort, d’économie sur le long terme, et d'adéquation avec les normes actuelles. Les biens immobiliers neufs, souvent mieux conçus et équipés, répondent à des exigences croissantes en matière de mobilité, de connectivité et de durabilité.

Dans ce paysage en recomposition, plusieurs auteurs partagent leur expertise pour guider les futurs acquéreurs ou investisseurs. Tour d’horizon de quatre ouvrages structurants, aux approches diverses mais complémentaires.

L'Immobilier pour les Nuls – Catherine Sabbah et Laurence Boccara (605 pages, Éditions Pour les Nuls, 2022, 22,95 €)

En plus de 600 pages, Catherine Sabbah et Laurence Boccara livrent un guide complet sur toutes les facettes de l'immobilier. L’ouvrage, publié aux Éditions Pour les Nuls dans sa 6ᵒ édition, aborde aussi bien l'achat en résidence principale que l'investissement locatif, la fiscalité, le crédit, ou les relations avec les professionnels du secteur.

Journalistes spécialisées, Catherine Sabbah (directrice générale de l’Institut des Hautes Etudes pour l'Action dans le Logement) et Laurence Boccara (Les Echos) conjuguent rigueur documentaire et clarté pédagogique. Le livre déroule les grandes étapes d’un projet immobilier, tout en intégrant les dernières réformes en vigueur.

Chaque chapitre s'accompagne de conseils concrets, de tableaux comparatifs et de check-lists utiles. L'immobilier neuf y tient une place significative, avec un focus sur les programmes neufs, la VEFA (vente en état futur d'achèvement), les garanties constructeur et les dispositifs d'incitation.

Recommandé dans les bibliographies de plusieurs formations professionnelles, cet ouvrage s'impose comme un outil de référence grand public. Il s’adresse autant aux primo-accédants qu’aux investisseurs aguerris en quête de mise à jour.

L'investissement immobilier locatif intelligent – Julien Delagrandanne (352 pages, autoédition, 2017, 24,97 €)

Pas de maison d’édition classique pour ce titre, mais un véritable succès d’autoédition. Julien Delagrandanne, cadre dans l'industrie et investisseur aguerri, partage une méthode rigoureuse et pragmatique pour construire un patrimoine locatif pérenne. L’ouvrage, très documenté, détaille pas à pas les raisonnements financiers, les outils de simulation, les stratégies patrimoniales.

Ce livre a séduit par son ton direct, sans langue de bois, et par sa dimension très concrète. Julien Delagrandanne s’appuie sur des expériences personnelles, des échecs, des ajustements. Il met en garde contre les effets de mode et encourage une approche disciplinée et rationnelle de l’investissement locatif.

Les programmes neufs sont abordés sous l’angle de la rentabilité et de la fiscalité, en comparaison avec l'ancien. L'auteur propose des grilles d'analyse pour mesurer la pertinence d'un achat en logement neuf, intégrant coûts d’entretien, vacance locative et régimes fiscaux applicables. Ou acheter ? C'est bien aussi à cette question que cherche à répondre l'auteur. Et l'on sait bien que la localisation est essentielle en matière d'investissement immobilier, à la lumière des trois règles d'or : l'adresse, l'adresse et l'adresse !

Bien reçu par la communauté des investisseurs particuliers, le livre a donné lieu à de nombreuses adaptations pratiques, notamment sous forme de fichiers Excel partagés. Une approche utile pour ceux qui envisagent l'immo neuf avec une visée de revenus complémentaires.

Devenir rentier immobilier en partant de rien – Christopher Wangen (320 pages, Éditions Vuibert, 2020, 19,90 €)

Christopher Wangen, ancien militaire reconverti en investisseur, défend une approche volontariste et accessible de l'investissement locatif. Publié chez Vuibert en 2020, Devenir rentier immobilier en partant de rien vise une cible large : jeunes actifs, salariés, travailleurs indépendants, souvent peu familiers des rouages de l’immobilier.

L'auteur structure son propos en trois grandes parties : la constitution du capital, la recherche et l'acquisition de biens, la gestion locative. L'écriture, fluide et motivante, alterne témoignages, récits personnels et conseils pratiques. La réflexion sur le logement neuf y occupe une place modeste mais présente, notamment dans l'évocation des différents montages possibles en VEFA.

Christopher Wangen souligne l'importance de la régularité dans l'épargne, de la négociation dans l'achat, et de la projection à long terme. Il aborde également les leviers de financement (crédit, différés, SCI) et les solutions d’optimisation fiscale. L'ensemble reste accessible sans sacrifier la précision.

Traduite en plusieurs langues, cette méthode a rencontré un écho particulier auprès de lecteurs en quête de reconversion ou d'autonomie financière. Elle propose une entrée concrète dans l'univers parfois intimidant de l'immobilier locatif.

Les Secrets de l'Immobilier – Charles Morgan (308 pages, Éditions Aldanias, 2015, 24,34 €)

Dans Les Secrets de l'Immobilier, Charles Morgan dévoile une stratégie de long terme pour construire sa liberté financière. Moins centré sur la technique que sur l’état d’esprit et la vision patrimoniale, le livre propose une réflexion globale sur la manière de concevoir l’investissement.

L'auteur revient sur les grandes erreurs à éviter, les étapes de l’accumulation, la psychologie de l’investisseur. Il aborde aussi bien l'achat d’un appartement neuf que la réhabilitation de l'ancien, en passant par les différentes formes de location (classique, meublée, saisonnière).

Le programme neuf y est envisagé dans une perspective de diversification : bâtir un parc immobilier mixte, s’adapter aux réglementations évolutives, capter des opportunités en zones tendues. L’ouvrage met aussi l’accent sur la gestion active, la relation locative et la transmission intergénérationnelle.

Charles Morgan, dont le parcours reste partiellement discret, s’est imposé par ses conférences et ses interventions en ligne. Son livre offre un panorama solide et engageant, propice à la prise de recul.

Ces quatre titres, bien différents dans leur approche, répondent à une même nécessité : appréhender l’immobilier dans toutes ses dimensions. L’immobilier neuf, plus que jamais, appelle une stratégie construite, entre confort résidentiel et rentabilité locative. Lire avant d’agir : une prudence devenue exigence dans un environnement de plus en plus technique et mouvant.

