Prix Nohée 2025 : trois romans finalistes, verdict en octobre

Créé en 2020, le Prix du Livre Nohée distingue chaque année un roman ou récit en langue française explorant les thématiques familiales et intergénérationnelles. Sa particularité : impliquer directement les résidents des 36 établissements Nohée à travers un processus de sélection en deux temps. Une première phase de lecture collective et de vote via une application interactive a permis d’identifier les trois finalistes parmi six titres en lice.

À l’automne, un jury de personnalités présidé par la comédienne Brigitte Fossey désignera le lauréat, lors d’une délibération filmée diffusée simultanément dans les résidences.

Les finalistes de cette 6e édition illustrent, chacun à leur manière, les enjeux de mémoire, de transmission et de filiation :

Madelaine avant l’aube de Sandrine Collette (JC Lattès, août 2024) transporte le lecteur dans un hameau reculé, où l’arrivée d’une enfant sauvage bouleverse les mécanismes d’oppression et de soumission. Les résidents ont salué la puissance littéraire et la densité émotionnelle de ce roman âpre et sombre, porté par une écriture vibrante.

Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy (Payot & Rivages, août 2024) déploie une fresque familiale sur trois générations entre le Venezuela et Paris, marquée par l’exil et la résilience. Les lecteurs ont apprécié la richesse des personnages et le souffle romanesque d’une saga inspirée des propres racines de l’auteur, déjà récompensée par le Grand Prix de l’Académie française et le Prix Femina 2024.

Ma grand-mère et le pays de la poésie de Minh Tran Huy (Flammarion, janvier 2025) revient sur l’histoire intime et les silences d’une grand-mère vietnamienne. Ce récit, plus autobiographique que fictionnel, a touché les résidents par sa sincérité et sa réflexion sur le langage, l’exil et le lien intergénérationnel, jusqu’à l’évocation du fils autiste de l’autrice.

Depuis sa création, le Prix Nohée s’inscrit dans le quotidien des résidences, bien au-delà du simple moment littéraire. Il encourage les échanges entre les résidents, les coordinateurs et les familles, et contribue à entretenir l’esprit de communauté au cœur de ces établissements dédiés aux seniors. Cette initiative portée par le groupe Altarea via sa marque Nohée illustre l’ambition de ses résidences : proposer un cadre de vie chaleureux et ouvert, où les liens humains et les valeurs de transmission sont au centre du projet.

Le précédent lauréat du Prix Nohée est François Garde pour Mon oncle d’Australie (Grasset, janvier 2024).

