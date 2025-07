L'illettrisme, un obstacle dans le parcours de nombreux jeunes

Lancés ou tout juste sortis d'un parcours éducatif, les jeunes âgés de 18 à 29 ans ne sont pas, a priori, les personnes les plus concernées par l'illettrisme et l'innumérisme. Une autre idée reçue voudrait que cette catégorie, au sein de la population, soit « nativement » numérique, à l'aise avec les outils informatiques ou en ligne, et donc pas vraiment sujette à l'illectronisme.

Des données viennent pourtant battre en brèche ces a priori, notamment celles de l'enquête Formation tout au long de la vie, menée par l'Insee, qui mesure la participation des adultes à la formation, mais aussi leurs compétences dans des situations de la vie quotidienne (écrit, calcul, usage d'Internet).

En 2022, cette enquête indiquait que les jeunes de 18 à 29 ans représentaient 1 adulte sur 4 en forte difficulté avec les compétences de base, que sont lire, écrire, réaliser un calcul simple et utiliser le numérique de façon autonome.

Par ailleurs, le test réalisé lors des Journées Défense et Citoyenneté en 2023 faisait état de 12 % des jeunes qui rencontrent des difficultés dans le domaine de la lecture. Pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, « [l]a moitié d’entre eux peuvent être considérés en situation d’illettrisme ». En 2020, l'ANLCI estimait que 5,3 % des jeunes se trouvaient dans cette situation, indice de la lutte complexe contre ce phénomène.

En 2014 déjà, environ un jeune sur dix éprouvait de graves difficultés de lecture, selon une étude de la Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance, au sein du ministère de l'Éducation nationale.

Reprendre le contrôle

La proportion des jeunes en situation d'illettrisme est légèrement supérieure à celle au sein de la population générale, qui atteignait 4 % des personnes âgées de 18 à 64 ans ayant débuté leur scolarité en France, soit 1,4 million d'individus, selon une étude de l'Insee parue en avril 2024.

L'ALCI a donc fait de 2025 son « année des jeunes », avec un mot d'ordre fort pour les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, en septembre prochain : « Apprendre, c’est reprendre le contrôle ».

Cette campagne dédiée « permet de sensibiliser chacune et chacun à la question de l’illettrisme, de l’innumérisme, de l’illectronisme des jeunes. Développer ses compétences de base, c’est gagner en autonomie dans sa vie personnelle et professionnelle, élargir ses opportunités, et ainsi reprendre le contrôle dans son parcours », rappelle l'agence.

En donnant la parole à des jeunes concernés et en s'efforçant de lever le tabou autour de l'illettrisme et des difficultés avec les compétences de base, l'ANLCI et ses partenaires, notamment dans le domaine de la formation, espèrent « faire bouger les idées reçues sur le sujet et montrer que des solutions existent, y compris pour les plus jeunes ».

Le programme des animations et événements prévus dans le cadre des JNAI 2025 se trouve à cette adresse.

