La maison belge Accro Éditions entre dans la cour des grands

Depuis 4 ans, Accro édition publie de la littérature de France, de Belgique, du Maroc, d'Italie, d'Allemagne, d'Israël... Avec un soin particulier apporté dans la conception et l'impression des livres, pour des ouvrages « qu'on lit avec les yeux autant qu'avec les mains », comme disait Christian Bobin.

Les 10 publications de son catalogue sont divisées en 3 collections. La première et la plus fournie, Lire et Relire est inspirée d’un aphorisme de l'écrivain colombien Nicolás Gómez Dávila : « Tous les livres qui peuvent être lus deux fois appartiennent à la littérature ». Cette collection défend l’idée que tout roman digne de ce nom doit inviter à la redécouverte.

Contemporains et à vocation classique, les ouvrages publiés ici entendent traverser le temps tout en parlant à leur époque. On y retrouve Mirko ne viendra plus d’Alessandra Carati, Aimez-vous Claire ? de Benjamin Taïeb, Un vent les pousse de Frédéric Bécourt, Une Saison en mariage de Tirtza Arbel, Casablanca de Valérie Morales, Sexagénaire de Jean-Moïse Braitberg ou encore En ce qui Concerne Alexandre de Philippe Brandes.

Avec Les Mots Vivants, Accro Éditions rappelle que la littérature est aussi un art du questionnement et de l'héritage, « car le mot, qu’on le sache, disait Victor Hugo, est un être vivant ». En témoigne la parution de Heureux ceux qui sèment et ne récoltent pas, dialogue entre le prix Nobel de littérature Elias Canetti et la poétesse Leah Goldberg, à propos de leur rencontre d'Avraham Sonne.

Enfin, la collection Visages, placée sous le patronage de Levinas qui disait « Autrui est visage », explore le territoire du récit personnel, là où les auteurs se livrent sans détour, transformant leurs expériences en matière littéraire brute. Y sont publiés Jeudi, le jour du barbier de Stefano Dionisi et Simon et Merveilles de Laure Vialleton.

C'est dans cette collection que paraîtra le 21 août Côté rue, côté jardin - une enfance anversoise, de Philippe Brandes, dixième livre de la jeune maison bruxelloise. Il s'agit d'un récit d'initiation, récit d'une enfance passée entre une mère juive traumatisée par la guerre et un père catholique, amoureux et psychiatre, entre une langue flamande conquérante et une langue française que l'on parlait à la maison mais qu’on évitait désormais de parler en dehors, entre l’appel de la ville et le refuge du foyer.

