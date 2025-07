Moi, Europe : l’intime d’un mythe face au monde

Une confession ouverte

Dans un café de gare, un aujourd’hui indéfini, Europe s’installe avec sa valise. Touchée à l’épaule, elle entretient au fil de ses consommations une relation tacite avec un serveur tandis qu’elle dialogue avec d’autres clients du débit de boissons. À la fin du roman, Europe quitte le café, celui-ci fermant pour quelques heures, le temps de son entretien. Europe sera demain dans un autre bar, dans une autre gare, condamnée à voyager, semble-t-il, par-delà ses douleurs.

Ainsi, à la faveur d’échanges ou d’anamnèses amorcés d’emblée, l’héroïne-narratrice du livre se livre et s’exprime, sonde son identité dans l’espace et le temps. Son point de vue alterne avec celui des autres clients et, au-delà d’eux, de ceux qui vivent en elle ou d’autres continents, levant un concert politique dont elle est la soliste émouvante.

La voix narrative est lyrique, qui épouse des sentiments. Des répétitions les soulignent, des retours à soi-même par le pronom « moi », qui incarne, des appels aux autres, anonymes. Des phrases longues, périodiques, aiguisent l’attention par moments, modulent des émois résolus.

Au total, Moi, Europe évoque une confession, un questionnement introspectif scandé par deux types de refrains en forme d’embrayeurs narratifs : celui de l’annonce de son nom par l’héroïne à ceux qui y réagissent (« Je suis Europe », dans diverses langues, en l’occurrence, pour refléter son plurilinguisme intrinsèque) et celui des gestes du serveur à son endroit, complices et entendus.



Europe aux mille visages

Femme-continent, Europe possède une myriade de visages. Au cours du récit, ceux-ci se croisent, se superposent l’air de rien, concrets, abstraits, rêvés, avérés. Ils font évoluer le roman dans plusieurs dimensions, littérales ou allégoriques. Chacun de ces visages est une fiction humaine, rationnelle ou imaginaire. Plusieurs reviennent, d’ailleurs, éclairant la quête de soi de la narratrice, cubiste si l’on veut.

Originelle et fondatrice, la facette mythologique ouvre la réflexion et prime à l’échelle du roman. Les facettes géographique et historique la prolongent, de même que celles de la politique et de la géopolitique, corrélées : outre les deux sœurs d’Europe, Afrique et Asie, le « Nouveau Monde » est convié à la table des méditations de l’héroïne, consciente d’être relative, au cœur de regards pluriels.

En cherchant à se trouver, à fixer une image d’elle-même, Europe invite spontanément sa facette artistique et, pour mieux dire, picturale, l’ensemble des portraits d’elle que les peintres suggérèrent, toujours teintés des temps où ils naquirent.

Au-delà de toutes, la facette métaphysique culmine qui, de l’Antiquité à la Renaissance, en passant par le Moyen-Âge, a vu le mythe d’Europe s’enrichir par le biais du christianisme, accéder à de nouvelles dimensions. Celles d’une construction politique organisée les font refluer par degrés jusqu’à la création de l’Union européenne, au XXe siècle, honnie ou voulue par les peuples.

Un hymne à l’Europe

Recherchée, adorée, détestée, Europe résiste, se défend face aux autres, en elle-même. Consciente de sa fragilité, de ses doutes organiques, elle n’abdique pas, fait entendre lucidement des notes d’espoir en dépit des guerres qui l’ont mutilée. Par sa voix tendre et brave, criblée d’ambivalence, elle élève en définitive un hymne au continent qu’elle figure et à ses valeurs en mouvement perpétuel.

Parmi celles-ci, du reste, le voyage. La gare où se déroule l’action en est une preuve patente, récurrente. Comparées à des « temples modernes », les stations ferroviaires traduisent la mobilité que la vie réclame. Par elles notamment, le « goût d’ailleurs » de l’héroïne peut se satisfaire. Progressiste, existentialiste (« Je porte le nom de mon devenir », écrit-elle), Europe aime la liberté, sous le signe de laquelle elle est née, d’après elle.

Ces deux valeurs en rencontrent une troisième, qui leur est liée : l’ouverture d’esprit. Sans regards extérieurs, nous ne sommes rien, indique l’héroïne, consciente, en outre, d’être « multiple », dotée de plusieurs « je » donc de plusieurs « autres », selon la formule de Rimbaud. Identité, altérité sont en tension permanente dans le récit pour le meilleur et pour le pire, gages de vie obligés.

Sous-tendant ces valeurs, une force prime : le désir. C’est parce qu’elle est désirée qu’Europe avance, se relève de ses chutes successives. Mais encore parce qu’elle désire elle-même, comme tous ceux qui la fondent, au point qu’ils projettent sur elle leur vision d’une femme idéale qui ne peut qu’être frustrante, décevante. Par là même, un regard prospectif double la rétrospective qui informe le récit, l’oriente vers l’avenir.

Pour finir, au-delà de leurs différences d’écriture, il est tentant de voir dans la concomitance de la parution de ce livre, Moi, Europe, et de J’écris L’Iliade, de Pierre Michon, un signe marquant. À l’heure où montent de nouveaux périls, il se pourrait que l’Occident, en crise, éprouve le besoin de se ressourcer pour mieux affronter les épreuves qui arrivent. C’est ce que le recours aux mythes antiques semble montrer, en tous cas, en vue d’une nouvelle renaissance, qui s’impose.

