Rattraper l’horizon : un roman poignant sur Kaboul et l'exil afghan

Né dans un petit village, fils d’un mollah, notre jeune protagoniste vit une enfance difficile, sous l’autorité d’un père violent. L’assassinat de son ami le plus fidèle, Zaki, tué pour son orientation sexuelle, le pousse encore un peu plus à rêver d’un autre horizon.

La rencontre avec un « ingénieur », qui n’a connu Kaboul qu’un court instant, le projette dans sa plus folle aventure : fuir. Il découvre alors le désir charnel, le corps féminin, l’attirance… mais pas avec n’importe qui.

Il s’enfuit en volant le trésor de son père. Direction Kaboul. Dans la capitale, il trouve une chambre en colocation qui fera l’affaire. Très vite, il croise la route de deux « voyous », eux aussi marqués par la vie et la violence : Sam et Arman. Ces trois mousquetaires vont rapidement se lier d’amitié et faire les 400 coups. Une relation intense, qui marque ce roman comme un véritable voyage philosophique et poétique. À travers l’alcool, on découvre leurs peurs, leurs failles, leur façon de survivre et d’échapper à cette ville « monstre » :

Kaboul est une ville monstre : ce qui veut dire qu’elle mange ses propres enfants, et deux, une ville fantôme, ce qui veut dire qu’elle est hantée par ces mêmes enfants qu’elle a mangés.

Jour après jour, les trois amis s’enivrent. Chaque matin, ils partent chercher leur eau de vie, comme si l’ivresse était le seul moyen d’exister dans cette abondance de misère et de désespoir. Mais Kaboul ne pardonne rien, à l’image de cette rencontre racontée par notre personnage principal : celle d’un vieux vétéran, marqué à vie par la guerre, qui entend sans cesse les bruits se multiplier dans ses oreilles. Les missiles, les balles, les cris… Ces sons hantent son quotidien.

C’est surtout l’histoire d’un destin, celui d’un jeune Afghan qui cherche à fuir ses origines. Il ment sur son prénom, sur ses parents, sur sa fortune… Mais le destin finit toujours par rattraper. Il le sent venir, il le sait, et pourtant il reste aux côtés de ses deux amis, il continue à croire à une nouvelle vie, à d’autres perspectives. Il y croit, jusqu’à ce que le destin en décide autrement.

Une fiction poignante, qui met en lumière la dure réalité de Kaboul et de ses campagnes, frappées par la violence. Impossible aussi de ne pas penser à un autre roman devenu culte, car l’auteur y fait (très certainement), référence : Le Cerf-volant de Kaboul, de Khaled Hosseini (traduction de Valérie Bourgeois, Belfond) qui racontait lui aussi, dans les années 70, l’histoire tragique d’une amitié sur fond de pays dévasté.

Sortie en librairie le 20 août.

Par Clotilde Martin

