Projet Dernière Chance, le roman d'Andy Weir au cinéma

Le duo formé par Phil Lord et Chris Miller est de retour à la réalisation, après plusieurs grands succès publics qu'ils ont produits (La Grande Aventure Lego 2, Spider-Man: New Generation et Spider-Man: Across the Spider-Verse).

Cette fois, les réalisateurs se confrontent à un texte littéraire, en adaptant Projet Dernière Chance d'Andy Weir. Pour porter ce roman à l'écran, Drew Goddard, qui avait notamment signé le scénario de... Seul sur Mars, également tiré d'un récit de Weir, donc.

Au casting, aux côtés de Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung ou encore Milana Vayntrub. Pour l'instant, la date de sortie du film n'est pas précisée.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com