Une mère face à l’indicible : quand son fils devient un agresseur

Katlyn connaît son fils mieux que personne. Est-il possible qu’il soit coupable des faits qui lui sont reprochés ? Pour Charles, très proche de Sébastien, les accusations paraissent invraisemblables. Clémence, qui forme avec le talentueux joueur de tennis un couple dynamique, ambitieux et fusionnel, ne comprend pas ce qui se passe.

Je ne veux pas croire que c’est à la une des journaux. Ils disent que j’ai mis au monde un agresseur.

Mon fils.

Cet enfant, je l’ai conçu et je l’ai élevé. Je devrais le connaître par cœur. Je lui ai donné le sein. Je l’ai rassuré. Je l’ai soigné. Je l’ai chatouillé pour que son rire résonne. J’ai caressé son dos et je lui ai chanté des berceuses pour l’endormir. J’ai essuyé ses larmes et tenté de rassurer ses craintes. Je l’ai observé grandir et prendre, bien malgré moi, les traits de son père. La carrure de son visage, la légère bosse sur son nez et ses yeux bruns aux éclats parfois vert foncé éveillent en moi les mêmes envies que j’avais pour son père : à la fois une sorte de répulsion instinctive et une envie irrépressible de le prendre dans mes bras, comme un pâle reflet du souvenir de son père agressif qui persiste, que je ne réussis pas à effacer. J’adore encore effleurer les courtes boucles brunes qui forment de petites vagues adorables sur sa large nuque. Une rive où se sont échouées mes craintes.

La douleur dans mon ventre ne me quittera plus. Il n’y a pas de pardon pour ce genre de chose. Je porterai le poids de ces accusations le restant de mes jours, comme une ombre qui me suit partout, qui ne me lâchera plus. Je n’ai pas fait un enfant pour qu’il détruise la vie des autres.