Saint-Malo : Qu'attendre de la nouvelle éditions de Quai des Bulles ?

Au Palais du Grand Large, face à la mer, les visiteurs pourront découvrir des expositions de planches originales, des projections et des spectacles ouverts à tous. Cette année, plusieurs univers seront à l’honneur : la série Radiant, phénomène du manga français, Les Idées noires de Franquin, ainsi que les travaux de Léa Mazé, Sylvain Vallée et Sixtine Dano. L’espace dédié aux Jeunes Talents mettra en lumière de nouveaux auteurs et autrices.

Le festival investira également la ville avec des expositions gratuites en extérieur, telles que De façade en façade et Aime comme métal, ou encore Transidentités en BD, accessible durant tout le mois d’octobre au 4e lieu (Pôle culturel La Grande Passerelle).

À proximité des remparts et du Palais du Grand Large, le salon du livre, installé au Quai St-Malo, accueillera plus de 150 stands et 900 auteurs et autrices. Un espace consacré au manga sera proposé pour la troisième année consécutive.

Un programme d’échanges et d’ateliers

Au-delà des traditionnelles séances de dédicaces, le festival proposera plus de 30 rencontres : conférences, masterclass, échanges graphiques et autres moments privilégiés avec les créateurs et créatrices. Des projections de films et d’animés viendront enrichir la programmation.

Les plus jeunes auront leur propre espace au Palais du Grand Large, décoré autour d’une thématique de nature mystique. Cet espace comprendra des ateliers, un coin lecture, ainsi qu’une exposition dédiée à Léa Mazé. Des ateliers de dessin en compagnie d’auteurs et le programme Contes à Bulles, qui propose un voyage en Asie à travers les récits, compléteront l’offre destinée aux enfants.

À LIRE — À Saint-Malo, un nouveau directeur pour Quai des Bulles

Nicolas Barral, auteur de l’affiche de la 44e édition

Le scénariste et illustrateur Nicolas Barral est signe l’affiche de cette nouvelle édition du festival Quai des Bulles. Récompensé par le Grand prix de l’affiche 2024 pour l’ensemble de son parcours et son influence dans le monde de la bande dessinée, Nicolas Barral s’est notamment fait connaître par ses parodies des figures de Sherlock Holmes et du duo Blake et Mortimer dans Les Aventures de Philip et Francis, réalisées avec Pierre Veys.

Il a également repris la série Nestor Burma, succédant à Jacques Tardi, tout en y apportant sa propre sensibilité. Ses albums récents, Sur un air de fado (2021) et L’Intranquille monsieur Pessoa (2024), témoignent de son goût pour des univers poétiques et mélancoliques.

Crédits image : affiche du 44e Quai des Bulles, Nicolas Barral

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com