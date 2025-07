Les enfants sont-ils plus lucides que nous ?

Tandis que les bicephales du mystérieux baron Noulde envahissent les rues et que l'enfant doit faire face à l'absence de ses parents, Stern se réfugie dans son imaginaire. Et si, finalement, c'était à lui de sauver les générateurs de rêves ?

Entre conte initiatique et fable politique, Le Ministère des Rêves rend un hommage émouvant à la puissance de l'imagination. À travers la plume éclatante de Momtchil Milanov, ce premier roman nous invite à travers les yeux d'un enfant, où chaque moment se charge d'une intensité nouvelle.

Les éditions Les Argonautes nous en proposent les premières pages en avant-première :

Momtchil Milanov est né en 1986. Après des études en droit et en relations internationales à Strasbourg et Bruges, il a travaillé au ministère des Affaires étrangères à Sofia et a enseigné à l’université de Genève. Il est actuellement juriste adjoint à la Cour internationale de Justice à La Haye. Considéré comme l’une des voix les plus prometteuses de la littérature bulgare contemporaine, Momtchil Milanov a reçu pour Le Ministère des Rêves le prestigieux prix Plume du meilleur premier roman 2022.

Marie Vrinat est professeure en langue et littérature bulgares à l’Institut national des langues et civilisations orientales à Paris, où elle dirige un master de traduction littéraire. Traductrice entre autres de Théodora Dimova et de Guéorgui Gospodínov, elle a notamment reçu le prix Mallarmé 2024, le Prix de traduction du PEN Club français 2023 et le Prix de traduction Étienne Dolet 2021.

Parution le 22 août 2025.

