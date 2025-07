10 000 cartes postales pour relier jeunes et seniors cet été

Alors qu'il s'y rendait, entre autres, pour faire un reportage sur les plus belles années, dans les années 1980, du club de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) —, Christophe Gleizes a été arrêté en mai 2024 à Tizi Ouzou par les autorités d'Algérie. Un peu plus d'un an plus tard, il est condamné à 7 années de prison ferme pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national ».