Aude Mantoux, nouvelle directrice déléguée de Beaux Arts Éditions

Diplômée de l’École du Louvre et de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne en histoire de l’art et archéologie, Aude Mantoux prendra ses fonctions le 23 juin 2025. Après avoir débuté sa carrière à la conservation du Musée du Louvre, elle s’est orientée vers l’édition en obtenant un DESS dans ce domaine à l’université Paris XIII Villetaneuse.

Au fil des années, elle a occupé différentes fonctions chez Gallimard, Fleurus et Larousse, avant de rejoindre les Éditions de La Martinière en 2009. Depuis 2018, elle dirigeait le pôle « beaux livres » de cette maison, intégrée entre-temps au groupe Média-Participations, supervisant des ouvrages consacrés à l’art, la photographie, la mode ou encore l’histoire.

Un secteur en croissance dans le groupe

Au sein de Beaux Arts Éditions, elle pilotera la stratégie éditoriale aux côtés de Marion de Flers, directrice des partenariats, et de Claude Pommereau, directeur. Sa mission consistera à accompagner la diversification et la croissance de l’offre éditoriale, tout en consolidant la position de Beaux Arts Éditions sur le marché des beaux livres et des hors-séries d’expositions.

Filiale du groupe Beaux Arts & Cie, Beaux Arts Éditions conçoit chaque année plus de 80 ouvrages, catalogues et carnets d’exposition, couvrant des thématiques variées, de l’art pariétal à l’art contemporain, en passant par le patrimoine et le tourisme culturel. La structure diffuse près de 500.000 exemplaires par an.

